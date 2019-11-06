Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни

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Последние несколько месяцев жизни ликвидированный военными США лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади боялся предателей, скрывался под землей и иногда переодевался в пастуха. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, он держал в рабстве девочку-подростка из числа езидов — народности курдской этнической группы, — которую освободили во время операции под руководством США в мае. Она рассказала, что главарь ИГ передвигался в сопровождении семи соратников, а несколько месяцев назад передал большую часть своих полномочий старшему заместителю, имя которого не называется.

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По ее словам, впервые аль-Багдади пытался сбежать в сирийскую провинцию Идлиб в конце 2017 года. Девочку вместе с лидером ИГ, его женой и ближайшим окружением в колонне из трех автомобилей отправили в провинцию, однако конвой было решено развернуть из-за боязни подвергнуться нападению. Подросток рассказала, что после этого она четыре месяца находилась в доме тестя аль-Багдади и его ближайшего соратника Абу Абдуллы аль-Зубайе в городе Дашиша. По ее словам, лидер ИГ часто навещал ее там и насиловал. Весной 2018 года девушку подарили другому мужчине, который вывез ее из города, — это был последний раз, когда она видела аль-Багдади. Позже самопровозглашенный халиф прислал ей в подарок украшение.

Предполагается, что после этого аль-Багдади переезжал с места на место на востоке Сирии, был нервным и жаловался на предателей. Кроме того, источники агентства рассказали, что лидер ИГ постоянно носил пояс смертника, заставлял делать это своих соратников и не пользовался мобильным телефоном. Постоянный стресс усугубил диабет аль-Багдади — ему постоянно приходилось следить за уровнем сахара в крови и принимать инсулин. Из-за этого он не мог соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан и запрещал поститься своим соратникам.

Источники в правительстве США рассказали, что не знали, когда аль-Багдади прибыл в Идлиб, однако отметили, что он выбрал это место, так как это была единственная территория, не подконтрольная сирийскому правительству.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Известно, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

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