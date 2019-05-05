Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 600 ракет

5 мая, 22:37

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа

Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Фото: REUTERS/Mohammed Salem.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с утра 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.

"С 4 мая более 600 ракет были выпущены по Израилю, 150 из них перехвачены системой „Железный купол". 35 ракет разорвались в густонаселенных районах, в результате были убиты трое израильтян", — написал Розенфельд в "Твиттере". Пресс-служба израильской армии сообщает, что в настоящий момент продолжают звучать сирены воздушной тревоги в населенных пунктах на юге страны, предупреждая жителей о продолжающихся ракетных обстрелах.

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Напомним, что ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Израиль, сектор Газа, удар, радикалы, ракетный удар, Железный купол

Вы сейчас просматриваете новость " Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 600 ракет". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Террористы угрожают сорвать "Евровидение-2019" – СМИ

Сегодня, 17:21

Проведение песенного конкурса вновь оказалось под угрозой срыва

Ракетный обстрел Израиля и ответ сектору Газа: обе стороны несут потери

Сегодня, 16:33

Среди ликвидированных бойцами ЦАХАЛ оказался полевой командир ХАМАС Хамед Ахмед Абед Кудари

В Израиле отменили старт "Евровидения-2019": что случилось

Сегодня, 13:05

Концерт в Модиине должен был открыть неделю песенного конкурса

Нетаньяху отдал приказ продолжить ответные удары по сектору Газа

Сегодня, 12:51

Премьер-министр заявил, что ХАМАС "заплатит очень высокую цену"

США осудили обстрел Израиля исламистами и заявили о поддержке Тель-Авива

Сегодня, 09:44

США призывает "немедленно прекратить эту агрессию"

Исламисты выпустили по Израилю около 180 ракет: появились фото обстрелов

Сегодня, 08:21

Израильская армия в ответ атаковала 60 объектов на территории сектора Газа

Как привязанность к матери влияет на развитие детей

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Взрывная спринтерка Milja Thureson: самые красивые бегуньи

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

6 важных «нельзя» после родов

Дронов впервые высказался о приговоре суда по ДТП в Харькове

Как выглядели российские знаменитости до славы

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Зинченко согласовал с "Манчестер Сити" новый контракт

Луценко подробно рассказал, откуда взялся "список неприкасаемых"

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Сегодня, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Вчера, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

3 мая, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Назван самый полезный суп