Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 600 ракет
В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с утра 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.
"С 4 мая более 600 ракет были выпущены по Израилю, 150 из них перехвачены системой „Железный купол". 35 ракет разорвались в густонаселенных районах, в результате были убиты трое израильтян", — написал Розенфельд в "Твиттере". Пресс-служба израильской армии сообщает, что в настоящий момент продолжают звучать сирены воздушной тревоги в населенных пунктах на юге страны, предупреждая жителей о продолжающихся ракетных обстрелах.
В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.
Напомним, что ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.
Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.
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