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Ракета из сектора Газа попала в жилой дом в Израиле: среди пострадавших – дети

Сегодня, 08:45

Нетаньяху сокращает визит в США из-за ракетного обстрела центральной части еврейского государства

Ракета из сектора Газа попала в жилой дом в Израиле: среди пострадавших – дети Другие страны Нетаньяху сокращает визит в США из-за ракетного обстрела центральной части еврейского государства

Семеро израильтян госпитализированы с ранениями различной степени тяжести в понедельник в результате попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение – Ред.) Мишмерет в центральной части Израиля. Об этом сообщила медицинская служба "Маген Давид адом".

"Эвакуированы в госпиталь 7 человек с ранениями: женщина в возрасте 60 лет в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями и ожогами, женщина в возрасте 30 лет в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями в ногу, а также еще 5 раненых, включая детей в возрасте 12 лет, 3 лет и полугода", - говорится в распространенном медиками коммюнике.

Ранее израильские военные сообщили, что засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. "После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в округе Шарон (расположен к северу от Тель-Авива – Ред.) был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по Израилю", – говорится в сообщении армейской пресс-службы. До этого израильские военные проинформировали о том, что сирены прозвучали в районе Шарон и региональном совете Долины Хефер. Полицейская пресс-служба указала, что ракета попала в дом в мошаве Мишмерет, который в результате загорелся.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что сокращает начинающийся в понедельник визит в США из-за ракетного обстрела центральной части еврейского государства из сектора Газа.

"В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в Соединенные Штаты, через несколько часов я встречусь с президентом (США Дональдом) Трампом и немедленно вернусь в Израиль", – цитирует высказывания премьера государственное радио "Кан".

Биньямин Нетаньяху также заявил, что Израиль ответит силой на обстрел.

"Я говорил (о произошедшем) с начальником Генштаба Армии обороны Израиля, начальниками спецслужб и разведки. Мы видим в этом преступный акт против Государства Израиль. (Будет) силовой ответ", - цитирует премьера газета.

Напомним, ранее не менее ста целей в секторе Газа, имеющих отношение к террористической группировке ХАМАС, атаковали ВВС Израиля в ответ на предпринятый оттуда ракетный обстрел. По ее данным, среди целей, по которым были нанесены удары, – штаб-квартира ХАМАС в пригороде города Газа. Кроме того, атакованы подземный объект, на котором производились ракеты, а также несколько военных целей и КПП.

Тогда из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные. 

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy. 

В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

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Тег Израиль, сектор Газа, Нетаньяху

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ТАСС

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