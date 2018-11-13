Ракетные обстрелы по Израилю из сектора Газы: пострадали 53 человека

В результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа пострадали 53 человека. Об этом сообщает израильская служба скорой помощи.

"С 16:30 до 01:15 медицинские бригады оказали помощь 53 пострадавшим, включая двух в критическом состоянии: военнослужащего с осколочными ранениями и 60-летнюю женщину", – говорится в сообщении.

Отмечено, что еще один из пострадавших получил ранения средней степени тяжести, 23 человека – легкие травмы. 27 человек получили медицинскую помощь после панических атак.

Напомним, вчера боевики из движения ХАМАС запустили в общей сложности более 300 ракет в сторону Израиля. В ответ на эти обстрелы израильская армия нанесла удары по позициям движения ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Как сообщают в Армии обороны Израиля, преимущественная часть снарядов разорвалась на незаселенной местности, однако некоторые упали в жилых районах. Одна из ракет попала в автобус, в результате чего серьезно

Кроме того, в Секторе Газа 11 ноября произошли серьезные столкновения палестинцев с израильскими солдатами, в ходе которых погибли восемь человек.