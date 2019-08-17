Ракетные пуски в Северной Корее: Пхеньян озвучил детали

Ким Чен Ын в окружении северокорейских военных. Фото: REUTERS

Государственные СМИ Северной Кореи подтвердили то, что в стране прошли новые военные испытания, о чем ранее сообщило военное командование Южной Кореи.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, военные КНДР испытали "новый вид оружия", а испытаниями руководил лично глава КНДР Ким Чен Ын.

"На испытаниях ученые, работающие в интересах национальной обороны, продемонстрировали отличные результаты, которые помогли укрепить уверенность в этой системе оружия", – пишет ЦТАК.

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При этом ни тип, ни характеристики вооружения не уточняются.

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Ким Чен Ын высоко оценил новое оружие, назвав целью Пхеньяна "создать непобедимые военные возможности, благодаря которым никто не осмелится на провокации".

Напомним, накануне в Комитете начальников штабов Республики Корея сообщили о том, что 16 апреля КНДР осуществила пуск двух снарядов, предположительно, ракет, в сторону Японского моря. "Снаряды" пролетели 230 км на максимальной высоте в 30 км со скоростью около 6,1 Маха (7,5 тыс км в час).

Этот запуск стал вторым за 10 дней – 6 августа Северная Корея также провела запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.

В феврале во вьетнамском Ханое прошел второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к какому-либо консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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