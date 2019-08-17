Ракетные пуски в Северной Корее: Пхеньян озвучил детали

Государственные СМИ Северной Кореи подтвердили то, что в стране прошли новые военные испытания, о чем ранее сообщило военное командование Южной Кореи.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, военные КНДР испытали "новый вид оружия", а испытаниями руководил лично глава КНДР Ким Чен Ын.
"На испытаниях ученые, работающие в интересах национальной обороны, продемонстрировали отличные результаты, которые помогли укрепить уверенность в этой системе оружия", – пишет ЦТАК.
При этом ни тип, ни характеристики вооружения не уточняются.
Ким Чен Ын высоко оценил новое оружие, назвав целью Пхеньяна "создать непобедимые военные возможности, благодаря которым никто не осмелится на провокации".
Напомним, накануне в Комитете начальников штабов Республики Корея сообщили о том, что 16 апреля КНДР осуществила пуск двух снарядов, предположительно, ракет, в сторону Японского моря. "Снаряды" пролетели 230 км на максимальной высоте в 30 км со скоростью около 6,1 Маха (7,5 тыс км в час).
Этот запуск стал вторым за 10 дней – 6 августа Северная Корея также провела запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
В феврале во вьетнамском Ханое прошел второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к какому-либо консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":
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