Ракетные удары по Израилю из сектора Газа: число пострадавших возросло, есть первая жертва

Сегодня, 08:50

Один из раненых находится в критическом состоянии, еще один – в тяжелом

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате ракетных обстрелов из сектора Газа по территории Израиля один мужчина погиб, 55 человек получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд. Ранее мы сообщали о 53 пострадавших из-за атаки. 

"В Ашкелоне (город – ред.) в ходе разбора завалов здания, в которое попала ракета, спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего в результате атаки", – заявил он.

Кроме того, по информации Розенфельда, еще 55 человек получили ранения в результате ракетных обстрелов городов юга Израиля. Один из раненых находится в критическом состоянии, еще один – в тяжелом.

Как рассказали в пресс-службе израильской армии, из сектора Газа запустили не менее 370 ракет по Израилю, 100 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Напомним, вчера боевики из движения ХАМАС запустили в общей сложности более 300 ракет в сторону Израиля. В ответ на эти обстрелы израильская армия нанесла удары по позициям движения ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Как сообщают в Армии обороны Израиля, преимущественная часть снарядов разорвалась на незаселенной местности, однако некоторые упали в жилых районах.
Израиль, сектор Газа, ХАМАС, ракеты, раненые, пострадавшие, обстрелы, погибший
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Израиль в ответ на обстрелы поразил 150 целей в секторе Газа

Сегодня, 08:11

Израильская армия пока не планирует прекращать атаки 

Другие страны

Фото: AFP

Ракетные обстрелы по Израилю из сектора Газы: пострадали 53 человека

Сегодня, 07:51

Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии
Загрузка...

Другие страны

фото AFP

Палестинцы выпустили более 300 ракет по Израилю из Газы

Вчера, 23:59

В результате новой эскалации между Израилем и сектором Газа члены палестинской группировки ХАМАС начали массированные обстрелы Израиля

Другие страны

Фото: AFP

ХАМАС выпустил по Израилю 200 ракет

Вчера, 19:48

В результате массированных ракетных обстрелов пострадали не менее 10 израильтян
Загрузка...