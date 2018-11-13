Ракетные удары по Израилю из сектора Газа: число пострадавших возросло, есть первая жертва

Один из раненых находится в критическом состоянии, еще один – в тяжелом

В результате ракетных обстрелов из сектора Газа по территории Израиля один мужчина погиб, 55 человек получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд. Ранее мы сообщали о 53 пострадавших из-за атаки.

"В Ашкелоне (город – ред.) в ходе разбора завалов здания, в которое попала ракета, спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего в результате атаки", – заявил он.

Кроме того, по информации Розенфельда, еще 55 человек получили ранения в результате ракетных обстрелов городов юга Израиля. Один из раненых находится в критическом состоянии, еще один – в тяжелом.

Как рассказали в пресс-службе израильской армии, из сектора Газа запустили не менее 370 ракет по Израилю, 100 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Напомним, вчера боевики из движения ХАМАС запустили в общей сложности более 300 ракет в сторону Израиля. В ответ на эти обстрелы израильская армия нанесла удары по позициям движения ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Как сообщают в Армии обороны Израиля, преимущественная часть снарядов разорвалась на незаселенной местности, однако некоторые упали в жилых районах.