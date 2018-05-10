Ракетный удар Израиля по иранским силам в Сирии: опубликованы данные о потерях (дополнено)

Сегодня, 13:32

От ударов Израиля по Сирии погибли минимум 15 человек

Фото: AFP
Фото: AFP

От удара израильской армии по силам Ирана в Сирию погибли 15 человек. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга по правам человека.

Правозащитники отмечают, что среди жертв нет сирийцев. Среди погибших – восемь граждан Ирана. 

"Число погибших от ракетного удара возросло до 15 проправительственных бойцов – восемь из иранской революционной гвардии и прочих не сирийской национальности", – сказал Рами Абдель Рахман, глава Сирийского центра мониторинга прав человека.

В то же время западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев сообщили, что среди погибших – пятеро сирийских военных и 18 поддерживающих Дамаск "ополченцев". При этом, согласно поступившим данным, среди погибших "ополченцев" есть как граждане Сирии, так и иностранцы.

Ранее после массированного удара Ирана по позициям Израиля американцы выразили поддержку израильской армии в вопросе ответных действий.

"Это (нападение Ирана на Израиль, – ред.) в очередной раз доказывает, что иранскому режиму нельзя доверять. Израиль имеет полное право защищать свой суверенитет. Мы поддерживаем их и поддержим любые действия, направленные на самозащиту", – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. В свою очередь "ответка" не заставила себя долго ждать. Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.
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