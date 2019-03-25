Ракетный удар по Израилю: в ХАМАС сделали заявление

По данным египетской разведки, ракеты могли быть пущены по ошибке

Фото: AFP

Ракетный удар по Израилю: в ХАМАС сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8cc/71b/5c98cc71b4987.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8cc/71b/5c98cc71b4987.jpg 2019-03-25T14:43:00+02:00 Другие страны По данным египетской разведки, ракеты могли быть пущены по ошибке

Движение ХАМАС заявило в понедельник о своей непричастности к ночному ракетному обстрелу Израиля. Об этом заявили представители руководства контролирующего сектор газа движения, передает телеканал "Аль-Арабия".

"Пуски ракет не в интересах движения сопротивления в Газе", – приводит телеканал заявление руководства ХАМАС. Кроме того, как сообщается, представителям египетской разведки, которые выступают посредниками между палестинцами и израильтянами, провели телефонные контакты с представителями фракций в Газе с целью установить, кто именно стоит за ночным обстрелом. Как им было заявлено, "ракеты могли быть пущены по ошибке".

Между тем военизированные палестинские фракции уже заявили о готовности ответить на действия Израиля в Газе.

Израиль возложил на ХАМАС ответственность за ракетные пуски минувшей ночью, в результате которых одна из ракет попала в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение) Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. Семеро израильтян госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

После этого Армия обороны Израиля направила две дополнительные бригады к сектору Газа, объявила ограниченную мобилизацию резервистов и полностью закрыла границу с сектором, объявив приграничные районы военной зоной.

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