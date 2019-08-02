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Ракеты Северной Кореи не достигли территориальных вод Японии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 2019-08-02T03:29:40+03:00 Другие страны Никакой прямой угрозы для национальной безопасности Японии нет

Ракеты, запущенные КНДР, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря. Об этом сообщило японское правительство.

"Территориальных вод или исключительной экономической зоны нашей страны ракеты не достигли. Никакой прямой угрозы для нашей национальной безопасности мы не отмечаем", — приводит японское общественное телевидение слова представителя кабмина.

Ранее КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Согласно его информации, снаряды были запущены из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. "Мы следим за возможными дополнительными запусками и сохраняем боеготовность", — говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника информировало, что разведка США засекла новый вероятный запуск снаряда с территории КНДР. По их версии, предварительная информация указывает на схожесть нового пуска с испытанием в КНДР двух баллистических ракет малой дальности 31 июля. Один из источников агентства заверил, что новый запуск не представлял угрозы для Северной Америки. Агентство не уточнило, когда именно, по их сведениям, был осуществлен новый запуск.

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Напомним, что, согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

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Как отмечают наблюдатели, серия ракетных пусков происходит в то время, как Вашингтон стремится возобновить переговоры на рабочем уровне с Пхеньяном по денуклеаризации.

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Ранее сообщалось: президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР.

Напомним, ранее в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа.

Мы также писали: Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а северокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.



Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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