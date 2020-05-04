Рамадан "на карантине": возле Каабы в Мекке почти пусто (видео)

Мусульманский мир отмечает священный месяц Рамадан. Но после первой недели Рамадана самое священное место ислама – у Каабы во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам – практически пустует. Лишь несколько человек ходили вокруг Каабы в центре Большой мечети Мекки в первый день Рамадана, поскольку коронавирусный кризис заставил власти Саудовской Аравии наложить беспрецедентные ограничения на некоторые из самых святых мест ислама. И в последующие дни количество верующих-паломников не сильно увеличилось.

Во время Рамадана мусульмане обычно прерывают пост с семьями и друзьями и проводят вечерние молитвы, известные как таравих, на больших собраниях в мечетях. Но пандемия изменила приоритеты: больших собраний для молитв и публичных ифтаров, или трапез, не наблюдается.

Видео: Reuters/ Aiden Nulty, Kristian Brunse

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В редких случаях в истории ислама, насчитывающей 1400 лет, Большая мечеть Мекки и мечеть Пророка в Медине – двух святейших местах религии – были закрыты для публики в период Рамадана.

Мечеть в Мекке в эти дни, как правило, переполнена верующими. Но сегодня паломничество к Каабе было разрешено только священнослужителям в ходе прямой трансляции по телевидению. Ну и сотрудникам службы безопасности и уборщицам, чтобы навести порядок.

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Тем не менее с 4 мая в 132 округах Ирана для посещений снова будут открыты мечети. Об этом в воскресенье, 3 мая, во время заседания правительственного кризисного штаба по борьбе с коронавирусом заявил президент страны Хасан Рухани.

Во время выступления Рухани отметил, что сохранение социальной дистанции важнее коллективной молитвы, и добавил, что смягчение ограничений должно происходить с соблюдением мер безопасности. По словам президента Ирана, ислам учит, что забота о собственной безопасности является обязательной, в то время как молитву в мечетях он только рекомендует.

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Напомним, что, по данным всемирных исследовательских организаций, на сегодняшний день в Иране около 100 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией. Более шести тысяч человек погибли.

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