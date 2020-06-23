Раскрыта необычная фобия Ким Чен Ына: чего боится диктатор

Бывший советник Дональда Трампа рассказал о страхе северокорейского диктатора и о том, к чему это привело

Первый саммит лидеров США и КНДР, отношения которых нынче находятся не в лучшем виде, прошел в Сингапуре два года назад, потому что северокорейский диктатор Ким Чен Ын не любит летать.

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О ранее неизвестной особенности главы Северной Кореи, как сообщает ТАСС, написал в опубликованных 23 июня мемуарах "Комната, где это произошло" бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В книге говорится, что Ким Чен Ын предлагал для встречи с Дональдом Трампом северокорейскую столицу Пхеньян и расположенный на границе с Южной Корее Пханмунджом, где они все-таки провели переговоры, но позже. Однако Болтон и госсекретарь США Майк Помпео сочли их неподходящими.

"Помпео предложил Женеву и Сингапур как наиболее приемлемые варианты, но Ким Чен Ын не любил летать. В любом случае северокорейские никудышные самолеты не могли долететь ни до одного из этих городов, и он не хотел быть далеко от Пхеньяна", — пишет Болтон.

Напомним, что после, казалось бы, улучшения во взаимоотношениях Пхеньяна с Вашингтоном в КНДР заявили, что США играют отношениями Северной и Южной Корей, а также предупредили о "неизбежной" войне на Корейском полуострове, которая может привести к разрушению Соединенных Штатов.

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Как проходил первый в истории американско-северокорейский саммит, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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