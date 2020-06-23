Українська
$ 26,67
29,9
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Раскрыта необычная фобия Ким Чен Ына: чего боится диктатор

23 июня, 16:44

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Бывший советник Дональда Трампа рассказал о страхе северокорейского диктатора и о том, к чему это привело

Первый саммит лидеров США и КНДР, отношения которых нынче находятся не в лучшем виде, прошел в Сингапуре два года назад, потому что северокорейский диктатор Ким Чен Ын не любит летать.

Реклама

О ранее неизвестной особенности главы Северной Кореи, как сообщает ТАСС, написал в опубликованных 23 июня мемуарах "Комната, где это произошло" бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В книге говорится, что Ким Чен Ын предлагал для встречи с Дональдом Трампом северокорейскую столицу Пхеньян и расположенный на границе с Южной Корее Пханмунджом, где они все-таки провели переговоры, но позже. Однако Болтон и госсекретарь США Майк Помпео сочли их неподходящими.

"Помпео предложил Женеву и Сингапур как наиболее приемлемые варианты, но Ким Чен Ын не любил летать. В любом случае северокорейские никудышные самолеты не могли долететь ни до одного из этих городов, и он не хотел быть далеко от Пхеньяна", — пишет Болтон.

В тренде
"Никто не приедет": политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"

Напомним, что после, казалось бы, улучшения во взаимоотношениях Пхеньяна с Вашингтоном в КНДР заявили, что США играют отношениями Северной и Южной Корей, а также предупредили о "неизбежной" войне на Корейском полуострове, которая может привести к разрушению Соединенных Штатов.

Реклама

Как проходил первый в истории американско-северокорейский саммит, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сингапур США КНДР саммит Ким Чен Ын Северная Корея Дональд Трамп

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 23 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 23 июняЕвросоюз
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробности
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробностиДругие страны
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на "режим военного времени"Другие страны
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсмена
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсменаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять