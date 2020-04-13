Расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ отложили: стала известна причина

Канада и другие страны хотят, чтобы их представители лично присутствовали при загрузке данных

Канада и другие страны попросили Иран на этой неделе отложить процесс скачивания и расшифровки данных "черных ящиков" сбитого Boeing 737 украинской авиакомпании "МАУ". Об этом сообщает CBC News.

Глава иранской следственной группы Хасан Резаифар сообщил, что пригласил представителей из восьми стран отправиться в европейскую лабораторию, чтобы начать процесс, но пришлось отложить из-за пандемии COVID-19.

"В настоящий момент планирование поездки в некоторых странах невозможно из-за COVID-19", - сказал Резаифар.

Реклама

Как отметила директор Канадского совета по безопасности транспорта Кэти Фокс, страны хотят, чтобы их представители лично присутствовали при загрузке данных.

В тренде Коронавирус охватывает США: число зараженных перевалило за полмиллиона

"Таким образом, загрузка и анализ рекордеров должны быть отложены до тех пор, пока условия не улучшатся настолько, чтобы обеспечить безопасное путешествие. На данный момент невозможно предсказать, когда это может произойти", - сказала она.

Ранее иранский депутат назвал "причину", почему арестов за сбитый Тегераном самолет МАУ не будет.

Как известно, самолет МАУ был сбит после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Иранские военные признали, что сбили самолет по ошибке.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама