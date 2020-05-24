Расследуют три дела: в Израиле будут судить премьер-министра Нетаньяху

На премьера открыли дела, известные как "1000", "2000" и "4000"

В Израиле, который получил правительство с двумя премьерами, премьер-министра Биньямина Нетаньяху будут судить по факту взяточничества, мошенничества и злоупотребления доверием. Об этом сообщает BBC.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции, став первым действующим премьером в истории страны, которого будут судить", – пишут в издании.

Нетаньяху, в свою очередь, отрицает свою причастность. Он также отклонил призывы уйти в отставку. Ожидается, что он примет участие в первом заседании окружного суда Иерусалима.

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Премьеру предъявили обвинение по трем делам, известным как "1000", "2000" и "4000". Дело 1000 – мошенничество и злоупотребление доверием по обвинению в получении подарков – сигар и шампанского от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги. Дело 2000 – Нетаньяху обвиняется в помощи улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на положительное освещение. Дело 4000 – будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху обвиняется в продвижении решений, благоприятных для акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Саула Елович в обмен на положительное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.

Премьер-министр назвал эти обвинения против него "охотой на ведьм" политических оппонентов и пообещал доказать свою невиновность.

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Отметим, согласно израильскому законодательству, премьер-министр, обвиняемый в совершении преступления, не обязан уходить в отставку.

Напомним, ранее мы писали, как в Израиле нашли мертвым дипломата, который ранее работал в Украине.

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Кроме того, сообщалось, что президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем.

Смотрите пресс-конференцию украинского президента Владимира Зеленского с премьером Нетаньяху:

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