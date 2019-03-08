Боевой корабль в женских руках: беседа с капитаном ВМС Великобритании Элеонор Стак

В Украине 22,3% личного состава ВСУ занимают женщины, но на руководящих постах, как в Британии, женщин пока нет

Элеонор Стак. Фото: Посольство Великобритании в Украине.

Боевой корабль в женских руках: беседа с капитаном ВМС Великобритании Элеонор Стак Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/17e/ae1/5c817eae1a357.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/17e/ae1/5c817eae1a357.jpg 2019-03-08T07:51:00+02:00 Другие страны В Украине 22,3% личного состава ВСУ занимают женщины, но на руководящих постах, как в Британии, женщин пока нет

Даже если женщина станет командиром военного корабля, все равно найдутся мужчины, которые расскажут, что "женщинам в армии не место". К сожалению, никто не хочет потрудиться и объяснить, как пол человека влияет на его профессиональные навыки, зато многие активно используют "нафталиновые" стереотипы. На днях посольство Великобритании в Украине пригласило в Киев командира военного корабля HMS Duncan Элеонор Стак. В преддверии международного женского дня 8 марта сайт "Сегодня" поговорил с капитаном о том, почему она решила связать свою жизнь с флотом, как часто ей приходится сталкиваться с предубеждениями, могут ли женщины полноценно служить в Вооруженных силах, и как побороть гендерное неравноправие.

Женщины в армии: миф или реальность

Великобритания стала одной из немногих стран, которые разрешили женщинам служить во всех родах войск и занимать любые армейские должности. Такие изменения вступили в силу только осенью 2018 г., но это огромный рывок, которым Украина пока похвастаться не может.

В Британии женщины все чаще приходят служить в армию и занимают как низшие, так и руководящие должности. Что интересно, в Вооруженных силах Украины также немало женщин. Дамы, которые проходят службу и работают в ВСУ, составляют 22,3% от общей численности личного состава. Более 10% – это военнослужащие, еще около 12% – гражданский персонал. Тем не менее, руководящие посты украинские женщины в армии не занимают.

Элеонор Стак рассказывает о своем опыте и говорит, что женщинам разрешили служить на королевском военно-морском флоте только в 90–х.

"В 90–е женщинам разрешили служить в армии. Когда я была молодой, в армии не было женщин на руководящих должностях, не было политики гендерного равенства. Сейчас все больше женщин попадает на должности старших офицеров, командиров", – поясняет Элеонор Стак.

Элеонор Стак. Фото: Посольство Великобритании в Украине

Она добавляет, что в ее стране пытаются сделать так, чтобы лучшие люди получали соответствующие должности независимо от пола. И сейчас в Британии все больше женщин, которые остаются на службе спустя 5 лет – их количество выросло с 5% до 48%. Тем не менее, на командном уровне всего 3% женщин.

В Великобритании женщины интересуются всеми армейскими направлениями. На тех специальностях, которые были открыты в октябре, женщин пока нет, но это дело времени.

"То, на чем акцентировала внимание я, и то, на чем акцентируют внимание в вооруженных силах Великобритании, – это возможности. Когда мы приходим к молодым девушкам и парням, то предлагаем им армию как возможность для учебы, карьеры, собственного развития. Многое вкладывается именно в информационные кампании, потому что часто молодые люди не имеют представления о том, что такое вооруженные-силы", – говорит Стак.

"Я не извиняюсь за то, что я женщина, и за то, что я – командир корабля"

Элеонор Стак рассказала сайту "Сегодня", что никогда не хотела связывать свою жизнь именно с армией - ее больше интересовал непосредственно флот и корабли. В детстве она хотела записаться в кружок шахмат, потому что ей нравилось наблюдать за игрой, чуть позже Элеонор думала о том, чтобы стать писательницей. Но однажды все изменилось.

"В Глазго, где я росла, я увидела, как строят огромный корабль, и тогда решила, что точно буду связана с кораблями. Мене интересовало даже не само судно, а люди, которые были на нем, то, с каким восторгом они об этом говорили", – делится воспоминаниями Элеонор.

Родители думали, что это всего лишь фаза взросления, которую Элеонор вскоре перерастет, но она поступила в институт, а после пошла на собеседование для зачисления на флот. Сейчас у нее есть муж и трехлетняя дочь, но она отлично совмещает свою семейную жизнь со службой в ВМС.

"После того, как я пошла на собеседование, мама спросила меня: "ты сошла с ума?". И сейчас очень часто люди спрашивают меня: "ты что, сумасшедшая, что оставляешь мужа и дочку и уходишь в открытое море?", – смеется Стак.

Элеонор – капитан второго ранга королевских ВМС Британии. Она рассказывает, что ее первый командир на корабле абсолютно не знал, как вести себя с женщиной на борту, и был уверен, что руководить смешанной командой, состоящей из мужчин и женщин, очень непросто.

Сама Элеонор поясняет: для хороших отношений в команде нужно, чтобы люди доверяли тебе, а ты доверял людям. Тем не менее, несмотря на впечатляющие заслуги и богатый опыт нашей собеседницы, все равно находятся те, кто недоверчиво относится к возможности женщины командовать боевым кораблем.

"Всегда, когда я выступаю, есть определенный элемент неожиданности из-за того, что я женщина и капитан. Но у меня всегда положительный настрой. Я уже говорила, не нужно быть параноидальным, и это касается именно меня. Я всегда очень нервничала, думала, как люди отреагируют на то, что я мать и командир. Мне казалось, что в связи с этим ко мне будут относиться как-то не так. Но я всегда получаю максимально позитивный отклик", – говорит Стак.

Сломать устоявшиеся стереотипы сложно. Британия в этом плане оказалась намного впереди других стран, но и там порой с сомнениями воспринимают женщин на "мужских" должностях. Капитан поясняет, что ключ к изменению ситуации – это лидерство, а все изменения должны начинаться сверху. Но и сами вооруженные силы должны стремиться к разнообразию и быть максимально открытыми для всех.

Элеонор подчеркивает, что женщинам никогда не нужно извиняться за то, что они другие. Женщины могут занимать абсолютно те же должности, что и мужчины – права должны быть равными для всех.

"Я не извиняюсь за то, что я женщина, хотя иногда ко мне относятся иначе, нежели к мужчинам. Я не извиняюсь за то, что я шотландка, за что я – командир корабля", – подытоживает Элеонор Стак.

Напомним, осенью 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о равных правах женщин и мужчин при прохождении воинской службы в армии.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.