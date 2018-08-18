"Разговор шел на повышенных тонах": водитель рассказал о последних минутах жизни погибших в ЦАР журналистов

Троих журналистов отвели в заросли кустов, в 150 метрах от того места, где находился водителеь, он слышал разговор

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые погибли в ЦАР, на повышенных тонах общались со своими убийцами. Об этом сообщил их водитель Ндувокем, – передает "Новая газета".

"Троих журналистов отвели в заросли кустов, в 150 метрах от того места, где оставили меня. Все это время на журналистах были военные головные уборы. С того места, где я находился, я слышал разговор между убийцами и журналистами. С определенного момента разговор шел на повышенных тонах, и тогда я услышал первый выстрел. Затем разговор возобновился. Через пять минут я услышал второй выстрел. Я думаю, что третий журналист не был застрелен, потому что рядом с его телом я видел нож. Весь разговор длился почти 25 минут", – рассказал он.

После убийства журналистов, водителя сильно избили, однако оставили в живых.

Напомним, 30 июля журналистов российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР. Они проводили расследование деятельности российской частной военной компании "Вагнера" и золотые прииски. Тела погибших нашли на дороге в 23 км от города Сибю.

По официальной версии, повстанцы напали на журналистов с целью ограбления и убили их при попытке сопротивления.

Группа по расследованию убийства журналистов в Центральноафриканской республике, созданная российским бизнесменом Михаилом Ходорковским, считает версию о грабеже "не выдерживающей критики", об этом сообщает проект МБХ.

Источники группы указывают, что 30 июля 2018 преступники ждали на дороге между населенными пунктами Сибю и Декоа именно автомобиль с журналистами.

Расследователи со ссылкой на свои источники на блокпосте, через который проезжал автомобиль с журналистами, заявляют, что незадолго до них (точно после 18:00 и закрытия шлагбаумов) мимо этого же блокпост проехала как минимум еще одна машина "с тремя вооруженными белыми людьми, похожими на наемников, и двумя африканцами".