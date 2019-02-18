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Разменяет ли Россия Украину на Венесуэлу: эксперты спорят, станет ли режим в Каракасе предметом торга

Сегодня, 06:40

На что Россия может пойти, чтобы сохранить своего главного партнера в Латинской Америке

Фото: AFP
Разменяет ли Россия Украину на Венесуэлу: эксперты спорят, станет ли режим в Каракасе предметом торга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/0e9/5c5bfa0e9c7e1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/0e9/5c5bfa0e9c7e1.png Другие страны На что Россия может пойти, чтобы сохранить своего главного партнера в Латинской Америке

Николас Мадуро продолжает сопротивляться давлению западных стран и не передает бразды правления Венесуэлой председателю Национальной ассамблеи оппозиционеру Хуану Гуайдо.

Бывший водитель автобуса Мадуро надеется, что от полной потери власти его спасет Кремль. И чем дольше затягивается решение этого кризиса, тем больше экспертов начинают задаваться вопросом, станет ли режим в Венесуэле предметом торга между главными политическими игроками на планете — США, ЕС, Китаем и Россией. И каковы будут условия такого торга. 

"Для России и Китая давление на США через Венесуэлу представляет собой рычаги влияния на их региональные амбиции в Украине и в Восточной и Центральной Европе (для России), и на Тайване, и в Южно-Китайском море (для Китая)", — отметил, например, в интервью американскому телеканалу Fox News руководитель Центра безопасного свободного общества (США) Джозеф Хумир.

А эксперт по внешней политике Университета Icesi (Колумбия) Владимир Рувински в интервью телеканалу Al Jazeera сказал, что в Латинской Америке у Москвы не осталось больше стратегических партнеров уровня Мадуро, а значит Кремль может пойти на серьезные уступки в вопросе сохранения его власти.

"Наблюдатели обычно рассматривают Кубу как ключевого латиноамериканского союзника России. Но после распада СССР Москве так и не удавалось восстановить свое влияние на Гавану. Сегодня уровень доверия между Москвой и Каракасом не имеет равных", — отметил Рувински.

В качестве предмета торга за Мадуро Кремль может предложить либо урегулирование военного конфликта на востоке Украины, либо выход из Сирии. Правда, украинские эксперты не видят признаков того, что предметом торга станут позиции РФ по Украине.

"Сомневаюсь, что такой вариант возможен, — отметил "Сегодня" замдиректора Института мировой политики Николай Белесков. — Если какие-то торги и будут, то, скорее всего, РФ поступится Венесуэлой, нежели своими позициями по Украине. Не думаю также, что Кремль имеет абсолютное влияние на Мадуро и может влиять на его решения. Так что не вижу каких-либо оснований надеяться на то, что торг затронет Украину".

А по мнению редактора портала "Украина по-арабски" Мохаммада Фараджаллаха, не бросит Москва и Башара Асада:

"Это будет, скорее всего, неравноценный обмен: россияне вложили в Сирию намного больше ресурсов и жизней солдат, чем в Венесуэлу. Но и по венесуэльскому вопросу они не отступят, поскольку считают происходящее сейчас в Каракасе реализацией американского сценария смены власти, который, по их мнению, был использован ранее в Украине и Ливии. Скорее РФ проиграет в Каракасе, чем уступит Западу в другом вопросе".

Гуайдо завозит помощь

Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо обнародовал в Twitter программу своих действий по выводу богатой нефтью страны из политического кризиса:

"Маршрут ясен с самого начала, и это то, над чем мы работаем каждый день. Это прекращение угнетения, переходное правительство и свободные выборы". 

Ранее в другом твите Гуайдо сообщил о своей встрече с мэрами городов, на которой обсуждались вопросы доставки в Венесуэлу гуманитарной помощи из-за границы. Она поступит к тем, кто находится в критической ситуации.

Также свою позицию по венесуэльскому кризису высказал и официальный Киев. 

"Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы — Национальной Ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции", — сказала спикер МИД Украины Катерина Зеленко.

Как сообщалось, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в республике, однако называет его нежелательным.

Отметим, ранее консул Венесуэлы в американском городе Майами Скарлет Салазар поддержала оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и признала его исполняющим обязанности главы своего государства.

На данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.

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Тег Россия, Венесуэла, Китай, США, кризис, экономический кризис

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АВТОР:

Ирина Ковальчук

Источник:

Сегодня

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