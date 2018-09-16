Разрушенные дома, затопленные поля и улицы: тайфун "Мангхут" продолжает бушевать, фото и видео

Сегодня, 17:21

Скорость ветра достигает 190 километров в час


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Тайфун "Мангхут" добрался до южного побережья Китая в воскресенье, 16 сентября, из-за чего власти объявили уровень высокой опасности и эвакуировали почти полмиллиона человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Чиновников на местах призвали готовиться к возможным катастрофическим последствиям, которые несет ветер силой до 190 километров в час.

Сотни авиарейсов, все скоростные и некоторые обычные поезда в провинциях Гуандун и Хайнань отменили.

Сообщается, что тайфун достиг территории Китая не ночью, а рано утром, в результате чего метро, стройки и государственные учреждения закрыли на два дня.

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В Facebook Вадим Кимякин также опубликовал видео, на которых видно, что ветер просто сбивает с ног людей и крушит все на своем пути

Ранее сообщалось, что число жертв тайфуна "Мангхут" резко возросло на Филиппинах до 59 человек. Большинство людей погибли из-за оползней в Кордильерском административном регионе, а также в провинции Нуэва-Виская. В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются тысячи человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон.

Отметим, что тайфун, по словам американского президента Дональда Трампа, станет "самой разрушительной стихией в истории".
ветер, стихия, тайфун, опасность, ливни, Мангхут

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