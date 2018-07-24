Ливни в Болгарии вызвали масштабное наводнение и разрушения

Проливные дожди вызвали наводнение в районе болгарского города Тетевен, один человек погиб

В Болгарии в муниципалитете Тетевен объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного наводнения. В течение последних суток на квадратный метр территории выпало 99 литров осадков. Многие мосты разрушены, реки вышли из берегов, жилые дома и в особенности их подвалы затоплены, а уцелевшие остались без электричества. Также дожди вызвали оползни.

Близ города Ловеч обнаружено тело погибшего человека. Однако муниципальные власти Тетевена заверяют, что ситуацию удалось взять под контроль.

Стихия затронула и другие районы Болгарии, из-за чего по всей стране объявлен желтый уровень опасности. Власти Греции и Турции предупреждены об угрозе, которую несет разлив рек Арда и Марица, и также водохранилищ. Предполагается, что наиболее опасными окажутся ближайшие два дня.

Ранее в этот же день сообщалось о наводнении в Лаосе, где из-за обрушения дамбы 6 деревень оказались под водой, не менее 28 человек погибли, сотни пропали без вести.

В прошлом месяце наводнение произошло на юге Китая. Погибли два человека, около тысячи пришлось эвакуировать, так или иначе пострадали свыше 40 тысяч.