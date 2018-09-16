Разрушительный тайфун "Мангхут" на Филиппинах: погибли 28 человек

Количество жертв от разрушительного тайфуна "Мангхут", который обрушился на север Филиппин, возросло до 28 человек. Об этом сообщило в воскресенье, 16 сентября, агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что большинство людей погибли из-за оползней в Кордильерском административном регионе, а также в провинции Нуэва-Виская.

В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются около 105 тысяч человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон. Есть опасность возникновения новых оползней и наводнений.

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В воскресенье, 16 сентября, тропический циклон, по прогнозам синоптиков, достигнет района Гонконга и может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что тайфун "Мангхут" на Филиппинах унес жизни трех человек, еще шестеро пропали без вести. Все жертвы и пропавшие являются жителями города Багио в северной части острова Лусон, не выдержавшего удара стихии.

Отметим, что тайфун "Мангхут" по словам американского президента Дональда Трампа, станет "самой разрушительной стихией в истории".