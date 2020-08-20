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Разведка США заявила, что в Ухане скрыли от Пекина масштабы эпидемии коронавируса

20 августа, 02:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Местные руководители в Китае, опасаясь наказаний, часто скрывают информацию от китайского правительства.

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, где вспыхнул коронавирус, утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии.

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Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.

Ее источники ознакомились с новым докладом американских разведслужб, предназначенным для внутреннего пользования.

Спецслужбы США полагают, что после вспышки заболевания в конце 2019 года местные власти неделями держали в неведении Пекин относительно истинного характера происходящего.

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При этом представители властей США заявляли The New York Times, что местные руководители в Китае, опасаясь наказаний, часто скрывают информацию от китайского правительства.

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По данным газеты, этот доклад появился еще в июне, и содержал как засекреченные, так и несекретные разделы. При этом, хотя согласно докладу, Пекин пытался добиться точных сведений от местных властей в Китае по поводу коронавируса, разведсообщество США все равно полагает, что Коммунистическая партия Китая скрывала важную информацию о заболевании от остального мира, в результате чего его вспышка охватила мир.

Также вакцина от коронавируса китайского производства может появиться в продаже уже в декабре текущего года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США коронавирус Ухань

Источник: Интерфакс

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