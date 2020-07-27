Референдум о Brexit: почти половина жителей Великобритании уверены во вмешательстве РФ

23% не согласны с этим мнением

Почти половина жителей Великобритании думает, что Россия вмешивалась в референдум о выходе из ЕС и парламентские выборы.

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Таковыми являются результаты опроса Opinium, – пишет The Guardian.

Если говорит точнее, то 49% избирателей считают, что было вмешательство России в референдум о выходе из Европейского Союза, а 23% не согласны с этим мнением.

Из тех, кто голосовал против выхода из ЕС, 63% считают, что РФ вмешивалась в референдум, среди сторонников Brexit таких 39%.

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Около 47% считают, что Россия вмешалась в выборы и в декабре 2019. Также 40% уверены, что Кремль вмешивался в референдум о независимости Шотландии в 2014 году.

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Ранее сообщалось, что Британия впервые ввела санкции против России после Brexit. Вскоре после того, как Евросоюз продлил санкции против России, Великобритания объявила собственный "список Магнитского" – санкционный лист, в который вносят грубых нарушителей прав человека по всему миру.

Также Британия введет новые паспорта после Brexit. новые паспорта будут иметь синий цвет.

Все подробности в спецтеме Brexit

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