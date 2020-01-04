Регион в австралийском штате объявили зоной стихийного бедствия из-за пожаров

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Правительство австралийского штата Виктория объявило восточную часть региона зоной стихийного бедствия. Соответствующее заявление сделал премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс.

Как отметил глава регионального правительства на пресс-конференции в Мельбурне, положение о стихийном бедствии выпускается впервые за всю историю штата. Его объявление обусловлено "беспрецедентным риском для жизней жителей штата и их имущества". "Активность пожаров возрастет в ближайшие дни из-за экстремальных погодных условий, и мы хотим избежать того, чтобы люди из наших городов и поселков оказались изолированы (из-за пожаров — Ред.) и загнаны в ловушку, без воды и коммуникаций. Главный смысл и задача этого заявления — показать тем, кто может пострадать от огня, что они должны покинуть опасные районы, пока это возможно", — сказал Эндрюс.

Он также отметил, что положение о стихийном бедствии касается шести графств штата, расположенных на юго-восточном побережье региона, оно будет действовать в течение семи дней с даты объявления.

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Сильные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 4 млн гектаров леса, в огне погибли как минимум 15 человек, в том числе трое пожарных, 17 человек пропали без вести. Уничтожены более 1,3 тыс. жилых домов, порядка 2,5 тыс. административных и хозяйственных построек.

Напомним, вследствие пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду.

Кроме того, небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымкой из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

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