Нынешнее глобальное потепление беспрецедентно не только из-за его амплитуды и скорости, но и из-за его универсального характера

/ Фото: AFP

Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жарой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 2019-07-29T05:58:00+03:00 Другие страны Нынешнее глобальное потепление беспрецедентно не только из-за его амплитуды и скорости, но и из-за его универсального характера

Планета Земля сегодня переживает свой самый жаркий период за последние две тысячи лет. Жара бьет рекорды в Европе и во всем мире. Международная исследовательская группа отследила температурные колебания в планетарном масштабе и установила, что нынешнее глобальное потепление беспрецедентно не только из-за его амплитуды и скорости, но и из-за его универсального характера. Об этом пишет издание Le Monde.

"Между первым годом и концом доиндустриальной эры было несколько периодов потепления и похолодания, но ни один из них не затронул одновременно все регионы планеты. База данных, которую исследователи использовали для своих анализов, на сегодняшний день является наиболее полной", – цитирует издание Валери Массон-Дельмотт, палеоклиматолога из Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Как показывает это систематическое исследование, ни одно из климатических явлений, произошедших до XX века, не влияло одновременно на весь земной шар, говорится в публикации.

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"Фактически, в прошлом естественная изменчивость не везде совпадала по фазе. Это очень хорошо объясняется: многие из прошлых изменений связаны либо с природными факторами (солнце, вулканы), либо со спонтанной изменчивостью (колебания морских течений, региональная циркуляция атмосферы). Поэтому не было причин для того, чтобы это влияло на глобальный климат во временной период в масштабе нескольких десятилетий", – приводит издание слова Валери Массон-Дельмотт.

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98% поверхности планеты в настоящее время переживает самый теплый период за 2000 лет, и что скорость, с которой это повышение температуры произошло со второй половины XX-го века, является беспрецедентной. Только части Антарктического континента пока удалось избежать этого беспрецедентного потепления, пишет Le Monde.

"Природные факторы не могут объяснить скорость и пространственную картину нынешнего потепления. Результаты неявным образом подтверждают, что ответственной за такие изменения следует считать человеческую деятельность", – подытоживает издание.

Ранее сообщалось, что Германия зафиксировала самую высокую температуру в истории наблюдений: в городе Линген на северо-западе страны температура достигла 42,6 градусов по Цельсию.

Великобритания также ожидала зафиксировать самую высокую температуру до 39 градусов, но в конце концов она поднялась до 38,1 градуса. Это вторая самая высокая температура, зафиксированная в июле.

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