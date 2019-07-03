Рекордная жара уже плавит машины (видео)

Автостоянка в Катаре не выдержала лучей солнца

Прошедший июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В частности, в Кувейте под солнцем даже поплавились автомобили.

В этой стране температура на солнце превысила 60 градусов по Цельсию. Такая жара аномальная даже для этой пустынной страны.

В странах Европы тоже настоящий ад: на севере Испании последние несколько дней горят леса. И это самые масштабные пожары за последние 20 лет. Огонь охватил три с половиной тысяч гектаров, и бороться с ним непросто. На улице +43, а порывы ветра только помогают распространится пламени.

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Не менее жарко и в Германии. На солнце за считанные минуты тает мороженое. Впрочем, холодный десерт – не единственный способ, которым немцы пытаются спастись от теплового удара. Просто в центре Берлина для жителей поставили бассейны.

А вот в Турции водители экскаватора устроили себе обеденный перерыв прямо на пляже. Подогнали машину к воде, и быстро придумали ей новое применение. Прыгали из ковша как с пирса.

Несмотря на забавные моменты, жара – это глобальная тенденция. В целом в мире температура в июне была на 2 градуса выше нормы. А в Западной Европе – на 6 и даже на 10 градусов.

Ученые выясняют, почему планета нагревается все больше. Метеорологи исследуют, насколько повышение температуры связано с изменениями климата. А изменения климата, в свою очередь – с вредными выбросами.

"Прежде всего, мы должны в дальнейшем информировать производителей о том, что выбросы углерода вызывают повышение температуры. Также необходимо обращаться к развивающимся странам. Помогать им делать прогнозы, которые могли бы помочь избежать катастрофы в будущем", – говорит представитель Всемирной метеорологической организации Омар Баддур.

Окончательные результаты ученые обнародуют через 2 месяца. Однако уже сейчас призывают уменьшать выбросы. Иначе аномальная жара, и негативные последствия вроде пожаров станут в мире обычным явлением.

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