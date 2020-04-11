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Рисковый парень: президент Бразилии без маски два раза нарушил правила самоизоляции за несколько суток

11 апреля, 00:41

Елена Кузьмич

Он решил навестить коммерческие и жилые кварталы столицы, несмотря на то, что в городе введен режим самоизоляции

Президент Бразилии Жаир Болсонару посетил больницу без маски. Об этом сообщил телеканал Globo1.

Президент нарушил рекомендации врачей по дистанцированию и самоизоляции второй раз за двое суток.

Сначала он решил навестить коммерческие и жилые кварталы столицы, несмотря на то, что в городе введен режим самоизоляции и людям не рекомендовано выходить из домов.

Он посетил больницу Минобороны, затем зашел в аптеку на юго-западе города и зашел в жилой дом. Судя по видео с места событий, он касался лица рукой без перчатки, маски на нем не было, он периодически жал протянутые к нему руки. Президент останавливался, разговаривал с людьми, фотографировался с ними.

На его охранниках также не было масок.

Потом он еще раз прогулялся по городу без маски или перчаток, зашел в булочную и фотографировался и обнимался с людьми. Вместе с президентом были некоторые члены его администрации.

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Ранее Болсонару в обращении к нации не стал открыто критиковать меры социальной изоляции, бьющие по экономике, но заявил, что его миссия – спасать жизни, не забывая о рабочих местах.

Ему публично возразил глава Минздрава страны Луис Энрике Мандетта. Болсонару напомнил министру, кто здесь президент, но пока обошлось без отставки Мандетты.

По последним данным, в Бразилии подтверждено 18 397 случаев заражения коронавирусом, 974 заболевших умерли.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта призвал власти страны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками, чтобы найти способ сдерживания эпидемии COVID-19 в фавелах (трущобы в городах с высоким уровнем преступности).

Также ранее президент Бразилии призвал отменить карантин в стране.

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Бразилия президент маска коронавирус пандемия

Источник: Интерфакс

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