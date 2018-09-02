"Роботы-убийцы": Россия и США блокируют переговоры об их запрете

Сегодня, 14:54

Оружие, которое работает на искусственном интелекте, может превзойти существующие военные технологии

Боевые роботы обеспокоили мир. Фото: YouTube
Боевые роботы обеспокоили мир. Фото: YouTube

В ООН несколько стран, в числе которых США и Россия, заблокировали продвижение переговоров о запрете так называемых роботов-убийц. Об этом сообщает Politico.

"В ночь на субботу, 1 сентября, в Женеве закончилась неделя встреч, на которой группа конвенции Организации Объединенных Наций о видах обычного оружия обсуждала, стоит ли проводить переговоры о полностью автономном оружии, работающем на искусственном интеллекте, на официальном уровне, что может привести к договору о запрещении такого оружия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что координатор кампании по остановке роботов-убийц Мэри Уэрхем, заявила, что Россия, США, Южная Корея, Израиль и Австралия выступают против обсуждения запрета.

По словам экспертов, позиции за столом переговоров усложнились. Представители страны намерены снова встретиться в ноябре в Женеве.

Стоит подчеркнуть, что армии и производители оружия по всему миру тестируют роботов-убийц, которые вскоре могут превзойти существующие военные технологии всего за небольшую часть нынешней стоимости.

В конце 2013 года Организация Объединенных Наций включила эту тему в свою повестку дня, но с тех пор мало что сдвинулось. Она даже не смогла согласовать определение полностью автономного смертоносного оружия.

Ранее в Корее началась разработка умных боевых роботов. Свыше полусотни ведущих мировых специалистов в области исследования искусственного интеллекта заявили о бойкоте Южнокорейскому институту передовых технологий (KAIST) в Тэджоне.

Напомним, что глава Tesla Илон Маск и создатель компании DeepMind Мустафа Сулейман подписали письмо о необходимости запретить разработку и использование боевых роботов. Авторы письма предупредили, что создание автономного оружия приведет к "третьей оружейной революции", которая сможет сравниться с изобретением ядерного оружия и пороха.

Ранее сообщалось, что "Калашников" создал боевого робота.
Россия, Корея, США, переговоры, оружие, роботы
Источник:

Европейская правда

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