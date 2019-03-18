Родным жертв разбившегося в Эфиопии Boeing вместо тел выдали землю
Останки нельзя будет получить, пока не будет закончена процедура идентификации по ДНК
Родным жертв разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines вместо тел выдали землю. Об этом сообщает CNN.
Приехавшие в Аддис-Абебу за телами родственники некоторых погибших получили мешочки с землей из района крушения. Останки нельзя будет получить, пока не будет закончена процедура идентификации по ДНК. Это, по словам министра транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, может занять до шести месяцев.
17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Родным жертв разбившегося в Эфиопии Boeing вместо тел выдали землю". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"