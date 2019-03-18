Родным жертв разбившегося в Эфиопии Boeing вместо тел выдали землю

Останки нельзя будет получить, пока не будет закончена процедура идентификации по ДНК

Фото: Getty Images

Родным жертв разбившегося в Эфиопии Boeing вместо тел выдали землю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ecd/b1c/5c8ecdb1c1a46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ecd/b1c/5c8ecdb1c1a46.jpg 2019-03-18T00:45:06+02:00 Другие страны Останки нельзя будет получить, пока не будет закончена процедура идентификации по ДНК

Родным жертв разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines вместо тел выдали землю. Об этом сообщает CNN.

Приехавшие в Аддис-Абебу за телами родственники некоторых погибших получили мешочки с землей из района крушения. Останки нельзя будет получить, пока не будет закончена процедура идентификации по ДНК. Это, по словам министра транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, может занять до шести месяцев.

17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.

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