Родственники жертв рейса MH17: Россия распространяет фейковую информацию о катастрофе

Фонд, который представляет родственников погибших, направил соответствующее обращение к ПАСЕ

Фото: EPA/UPG.

В Нидерландах фонд "Авиакатастрофа" от имени большой группы родных жертв авиакатастрофы Боинга МН-17 выступил против возвращения Российской Федерации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом передает издание NOS.

Соответствующее письмо было направлено фондом в ПАСЕ. В нем отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием относительно катастрофы МН17, а также что в "РФ распространяют неправдивую информацию о катастрофе самолета".

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МН17", – сообщает фонд.

Как мы писали ранее, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что высказывания его малайзийского коллеги Махатхира Мохамада по поводу невиновности РФ в крушении рейса МН-17 на Донбассе создают путаницу в расследовании трагедии.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, на пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет рассматриваться проект резолюции, утверждение которой позволит вернуть России право голоса в ПАСЕ. Агрессор, лишенный этого права в 2014 году, после аннексии Крыма, давно и безрезультатно стремился вернуться в ПАСЕ на полноправной основе. На этот раз шансы Москвы добиться своего очень высоки: на стороне агрессора выступили наиболее влиятельные государства Евросоюза – Германия и Франция.

В свою очередь, украинская делегация намерена отрицать любые полномочия российской делегации в Совете Европы. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

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