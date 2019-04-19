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"Роснефть" помогает Венесуэле обходить санкции США – СМИ

Сегодня, 09:23

Государственная венесуэльская корпорация PDVSA передает свои счета-фактуры от продажи топлива "Роснефти"

Фото: AFP

Российская корпорация "Роснефть" помогает президенту Венесуэлы Николасу Мадуро обходит ограничительные меры, введенные США в отношении нефтяной промышленности страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, государственная венесуэльская корпорация PDVSA передает свои счета-фактуры от продажи топлива "Роснефти". Как сообщается, российская корпорация выступает посредником между PDVSA и конечным покупателем венесуэльской нефти – при этом сделки проводятся незамедлительно, вырученные денежные средства хранятся в российских банках и используются для других расчетов; схема позволяет обеспечить бесперебойную поставку нефти покупателям в обход санкций США.

Платежное соглашение компании PDVSA с корпорацией "Роснефть" является частью ряда схем правительства Николаса Мадуро, направленных на получение доступа к наличным деньгам, включая продажу золотых резервов Центробанка.

Ранее мы писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро нашел способ обойти санкции Соединенные Штаты и распродает золотой запас страны.

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Тег Венесуэла, санкции, Мадуро, Роснефть

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