Токио напомнил Москве: Курилы – это Япония

Японские дипломаты намерены решить вопрос со спорными Курилами

Фото: russia-now.com..

Японские дипломаты заверили, что намерены решить территориальный спор с Россией и вернуть Курильские острова под контроль Токио. Об этом заявил министр иностранных дел страны Таро Коно.

"Правовая позиция правительства не изменилась", — подчеркнул он.

Ранее МИД Японии опубликовал ежегодный доклад под названием "Синяя книга по дипломатии". Из доклада за 2019 года исчезла фраза "вернем четыре северных острова японской стороне", которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год.

В "Синей книге по дипломатии" за этот год подчеркивается, что Япония намеревается "решить территориальную проблему и заключить мирный договор" с Россией. Местные наблюдатели считают, что острые формулировки были исключены из доклада, чтобы не осложнять переговоры по мирному договору.

Напомним, ранее японский премьер Синдзо Абэ сделал жесткое заявление по южным Курилам, сказав, что позиция правительства его страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех Курильских островов и на этой основе заключить мирный договор.

Кроме того, как стало известно, Япония настроилась на "новую эру" отношений с Россией. Правительство Японии выразило намерение заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.

Также сообщалось, что в ноябре 2018 года во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Абэ обещал, что после передачи японцам являющихся частью Курильской гряды островов Шикотан и Хабомаи, на них не будут строить американские военные базы.

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