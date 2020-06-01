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России не рады в G7: Трюдо припомнил Кремлю Крым

1 июня, 20:39

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Россия "остается за пределами G7 и там и останется", сказал канадский премьер

К Великобритании и Японии, власти которых выступили против приглашения президента России Владимира Путина на саммит G7 в США в этом году, присоединилась Канада.

Как сообщает Reuters, ее премьер-министр Джастин Трюдо объяснил такую позицию тем, что Кремль не является для Оттавы ни другом, ни союзником. А также напомнил о продолжающейся незаконной аннексии Крымского полуострова, что и стало причиной исключения РФ из "Большой семерки".

"Россия была исключена из G7 после того, как она несколько лет назад вторглась в Крым, и из-за ее показательного неуважения к международным правилам и нормам. Поэтому она остается за пределами G7 и там и останется", – сказал Трюдо на брифинге 1 июня.

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Он отметил, что с РФ Канада обменивается мнениями в более широком формате "Большой двадцатки".

"Но G7 всегда был площадкой для открытого общения между союзниками и друзьями, и я надеюсь его видеть таким и дальше", — добавил канадский премьер.

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Слова Джастина Трюдо стали реакцией на идею президента США Дональда Трампа расширить формат G7 до G11 – за счет РФ, Южной Кореи, Австралии и Индии. На данный момент в "семерку", кроме Канады и Соединенных Штатов, входят Великобритания, Япония, Франция, Италия и Германия. Также обычно на саммите присутствуют и лидеры ЕС – президента Еврокомиссии и глава Евросовета.

Трамп уже не первый год поднимает вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" – с участием России. В прошлом году Канада также решительно отвергла это предложение, напомнив об аннексии Крыма.

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А как проходил прошлогодний саммит G7 смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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Россия Канада большая восьмерка большая семерка G7 G8 Джастин Трюдо

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