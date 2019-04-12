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Россия будет максимально затягивать урегулирование в Приднестровье – дипломат

Сегодня, 13:50

Продвижение в политическом урегулировании в Приднестровье практически отсутствует

Спор вокруг Приднестровья продолжается. Фото: publika.md
Спор вокруг Приднестровья продолжается. Фото: publika.md.

Россия будет принимать все возможные средства, чтобы отсрочить урегулирование в Приднестровье. Об этом сказал спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию, посол Виктор Крыжановский во время 12-го Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Он отметил, что был спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию в 2008-2010 годах, и когда его вновь назначили на эту должность в 2017 году, увидел, что в регионе почти ничего не изменилось.

"Продвижение в политическом урегулировании практически отсутствует. К сожалению, влияет на это не только Россия. Хотя Россия там играет огромную роль, и они будут заинтересованы откладывать урегулирования столько, сколько это будет возможно. Для них же ячейка опасности, напряжения – это очень важно", - подчеркнул Крыжановский.

Он добавил, что благодаря таким ячейкам опасности Россия мешает нормально развиваться этому региону.

"Она не заинтересована, чтобы кто-то развился больше, чем сама Россия, потому что это будет сравнение не в их пользу", - сказал посол.

Крыжановский подчеркнул, что Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы помочь урегулированию ситуации, в частности посредством совместных блокпостов на границе, которые блокируют трафик наркотиков и оружия.

Ранее Виктор Крыжановский заявлял, что Украина готова пустить войска РФ на свою территорию для их вывода из Приднестровья.

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Тег форум, Приднестровье, крыжановский

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