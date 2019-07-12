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Россия готовит замену Башару Асаду – СМИ

12 июля, 06:12

Разведка указывает на то, что Кремлю стало не выгодно защищать режим нынешнего президента Сирии

Портрет Башара Асада
Портрет Башара Асада. Фото: AFP

Сложившая политическая ситуация вокруг конфликта в Сирии говорит о том, что в скором времени Башар Асад будет устранен от власти. И смену президента готовит Россия, которая фактически получила контроль над страной. Об этом в интервью Atlantico заявил Ален Родье, замдиректора Французского центра разведывательных исследований, эксперт по исламскому терроризму и организованной преступности.

Ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте. Очаг сопротивления Асаду в Идлибе пользуется поддержкой Турции, и наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия. Соединенные Штаты постепенно уходят из Сирии, а Саудовская Аравия, Иран и другие не хотят встревать, опасаясь санкций США. Поэтому Россия получила то, что хотела – свое военное присутствие в течение последующих 50 лет. Все это способствуют началу серьезных переговоров, но без Асада, которому в Кремле уже нашли замену.

"Проблема заключается в том, что политическая возможность, которую рассматривает Москва, оказывается проблематичной, поскольку потенциальные кандидаты на преемственность клана Асада уже находятся в черных списках Запада, и в качестве фона фигурирует перспектива того, что они предстанут перед Международным уголовным судом за преступления, не подвергающиеся действию срока давности", – отмечает собеседник издания.

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"Возможным преемником считается генерал-майор Али Мамлюк, близкий советник Башара Асада, один из членов и основателей внушающих страх Воздушных разведывательных сил. В воскресенье 7 июля он был назначен вице-президентом Сирии по делам безопасности. Ранее он возглавлял Национальное бюро безопасности, координируя работу всех спецслужб в Сирии", – сообщает Родье.

В Кремле очень хорошо знают генерала Мамлюка, с которым у них были близкие отношения в течение многих лет, еще до распада СССР, подчеркивает Родье, подчеркивая, что все руководящие сотрудники сирийской разведки были заменены, и это не может быть случайным совпадением. 

Напомним, в средине мая США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого.


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Тег Россия, Сирия, власти, башар асад, военное присутствие

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