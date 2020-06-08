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Россия и Китай будут совместно разрабатывать вакцину против COVID-19

8 июня, 05:30

Юрий Божко Юрий Божко

Китай решил помочь соседям разрабатывать вакцину в связи с новой программой

После того как появилась информация, что в РФ создают вакцину от COVID-19 и планируют ее испытывать на солдатах российской армии, в Китае заявили, что планируют сотрудничать с Россией в разработке и производстве коронавирусной вакцины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Поводом для его заявления стала публикация Госсоветом Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая".

"Перед лицом этой эпидемии Китай и Россия как полноправные стратегические партнеры новой эпохи совместно выступили против COVID-19. В будущем мы будем следовать консенсусу, достигнутому лидерами двух стран и будем продолжать углублять сотрудничество в разработке и производстве вакцин. Поэтому наши страны вместе внесут свой вклад в глобальную борьбу с эпидемией", – сказал он.

По словам министра науки и технологий Китая Ван Ганя, китайские ученые в настоящее время разрабатывают как минимум пять видов вакцин. Некоторые уже проходят испытания, и китайские ученые планируют сделать вакцины доступными по всему миру.

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Россия Китай сотрудничество коронавирус вакцины

Источник: ТАСС

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