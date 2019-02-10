Россия и США готовят проекты резолюций в Совбеза ООН по Венесуэле
Мир попытается разрешить кризис в латиноамериканской стране и все же определить легитимного президента
Россия и США намерена подать на рассмотрение Совета безопасности ООН свои проекты резолюций по урегулированию кризиса в Венесуэле. Оба документа пока находятся на стадии рассмотрения и еще не внесены.
"(Совет безопасности) призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер, — говорится в российском проекте. (Совет безопасности) поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования через инклюзивный национальный диалог, включая механизм, выработанный в Монтевидео", – говорится в российском варианте.
А вот американцы в своем варианте предлагают отменить результаты президентских выборов в Венесуэле в 2018 году, на которых победил Николас Мадуро, и провести новые выборы.
"СБ должен призвать к немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам при участии международных наблюдателей и соответствующим венесуэльской конституции", – говорится в проекте резолюции США.
Дипломатический источник отмечает, что оба документа пока еще находятся на рассмотрении, а экспертные консультации в СБ ООН пройдут в начале недели. Также указывается, что российский вариант поддерживается действующим президентом Венесуэлы.
Отметим, что после начала кризиса в Венесуэле многие страны мира призывают провести демократические выборы в этой стране под присмотром международного сообщества. В то же время на данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других стран. Также стало известно, кого поддержала Украина.
Напомним, на днях контактная группа согласовала ряд условий для проведения выборов в Венесуэле. Как заявила сопредседатель МКГ, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, решение ряда вопросов станет основными гарантиями для проведения выборов.
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