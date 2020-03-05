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Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Сирии

5 марта, 20:44

Елена Кузьмич

В полночь на 6 марта будет введен режим прекращения огня

Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе.

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.

"Сегодня ночью, то есть в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня".

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Эрдоган также заявил, что Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск.

"Турция оставляет за собой право отвечать на любые нападения со стороны режима президента Сирии Башара Асада своими силами", – сказал турецкий лидер.

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Также Анкара "обязуется оказать содействие сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину".

Эрдоган выступил с утверждением, что Дамаск "несет ответственность за нарушение соглашений по Идлибу и нестабильность в регионе". Президент Турции выразил мнение, что сирийское руководство таким образом "пытается сформировать новые волны беженцев и создать дополнительное давление на Турцию".

Эрдоган сделал заявление о Сирии. Источник: Агентство Анадолу

Напомним, что после гибели 33 турецких военных в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск в провинции Идлиб отношения Москвы и Анкары резко ухудшились. Кризис, по словам экспертов, был опаснее, чем в 2015 году, когда Турция сбила российский Су-24.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Россия Сирия Турция прекращение огня Идлиб

Источник: ТАСС

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