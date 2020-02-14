Россия и Турция "играют мышцами": эксперты о том, ждать ли серьезного конфликта

Эрдоган и Путин / Фото: kremlin.ru

Пока США только рассчитывают воспользоваться турецко-российским конфликтом, Москва и Анкара, скорее всего, договорятся, поскольку обеим сторонам не выгодна война между собой.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса в комментарии сайту "Сегодня" выразил мнение, что Москва и Анкара будут договариваться, причем дедлайн – это конец февраля.

"К концу этого месяца они хотят выйти на какое-то соглашение. Войны никто не хочет, никому это не выгодно. И существующее положение надолго никто затягивать не хочет. Другой вопрос, каким будет это соглашение. Позиции сторон очень отличаются. Анкара требует, чтобы правительственные войска отошли к границам наблюдательных пунктов (на сегодня 4 из турецких 14 окружены войсками Асада, – авт). Россия предлагает учитывать "реалии на сегодняшний день". Что в итоге получиться – главная интрига", – говорит он.

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По его словам, до еще большей эскалации напряженности между Турцией и Россией дело не дойдет, поскольку Москве более выгодно иметь хорошие отношения с Анкарой, чем с Дамаском (Сирия).

"Может, еще немного поиграют мышцами. Но полномасштабного противостояния и полного развала их регионального альянса не будет. Думаю, они выйдут на что-то типа Сочи 2.0 или что-то такое. Дело в том, что, как бы там ни было, для России все же более ценными были отношения с Анкарой, чем с Дамаском. Это понятно – Турция и Россия имеют отношения не только по Сирии, но и по энергетике, по торговле и так далее. Поэтому понятно, что русским гораздо интереснее иметь дело с турками. И с точки зрения зарабатывания денег, и с точки зрения выстраивания региональных "договорняков", – говорит Куса. В тренде Изоляция и карантин коронавирус не остановят: в ВОЗ сделали тревожный прогноз

Такого же мнения придерживается и военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил, что обеим сторонам более выгодно помириться, чем воевать.

"Говорить, что ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в более серьезную конфронтацию между Москвой и Анкарой, как, например, это случилось после уничтожения Турцией российского Су-24 в 2015 году рано. Хотя не исключено, что стороны продолжат обмениваться острыми заявлениями. А Россия, чтобы нажать на Турцию, может даже ввести санкции на определенные группы товаров. Но стороны будут пытаться договориться. Турецкая политика чрезвычайно прагматичная. Говорить, что они считают Россию своим другом, нельзя. Скорей, они считают ее полезной для себя в качестве рынка для товаров, полезной, как поставщика энергоносителей, оружия. И Анкара постарается отстоять свои позиции в Сирии, не потеряв при этом выгоды от сотрудничества с Россией", – подчеркнул он.

Напомним, на фоне наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб серьезно осложнились отношения между Турцией и Россией. Читайте на сайте "Сегодня" подробности конфликта между Москвой и Анкарой в материале "Ловушка для Путина: почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии".

Недавно в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли пятеро турецких солдат и еще несколько человек были ранены. После этого Турция атаковала войска Асада в Сирии, было более 100 погибших.

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