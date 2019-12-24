Россия каждый год начинает прессовать Беларусь, "завинчивая гайки" — Лукашенко

Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Президент БеларусиАлександр Лукашенко считает, что Москва каждый год "завинчивает гайки" в отношении Минска.

По его словам, дефицит в товарообороте РФ и Беларуси достиг 9 млрд долларов. "То есть мы у вас (РФ. — Ред.) покупаем на 9 млрд долларов больше, чем продаем. Это (дефицит в товарообороте) — причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос — что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, завинчивая гайки и повышая цены?" — сказал Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Белорусский лидер уточнил, что суммарный дефицит торговли товарами с Россией с 2000 по 2019 год превысил 120 млрд долларов. Как добавил Лукашенко, за этот период сократилась также доля Беларуси в российском импорте. "Если в 2000 году Беларусь занимала в российском импорте 11%, то в 2019 году доля упала наполовину и (составила) 5,5%. Мы 11% всего, что вы импортировали, поставляли вам, прилично, десятая часть (российской экономики), а сейчас всего 5%, идет падение. Я задаю риторический вопрос: "Что же это за союз, когда у нас становится по всем позициям все хуже и хуже?" — добавил президент.

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Как утверждал Лукашенко, "с какого-то момента союзного строительства все пошло вниз". "Когда вокруг (президента России) Владимира Владимировича (Путина) образовались прагматики, рыночники, они считали, что проживем без всех, в Беларусь нам не надо, будем потихоньку ее там прессовать — экономика там хорошая, давайте цены на энергоносители повышать и т. д.", — считает он.

В тренде Лукашенко назвал самый простой вариант объединения – Россия вступает в состав Беларуси

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 21 декабря в Минске прошел очередной митинг против интеграции с Россией. Это уже четвертая акция за последние две недели.

Также мы сообщали, что Александр Лукашенко одобрил новый план обороны страны и Концепцию строительства и развития вооруженных сил до 2030 года.

А в сентябрьском интервью представителям украинских СМИ президент Беларуси заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ атаковать.

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