Россия может отправить в Венесуэлу больше военных
В МИД Венесуэлы заявили, что российские военные миссии будут находится в стране длительный период времени
Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль не исключил прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
"Группа военных специалистов находится в рамках наших соглашений и контрактов по ВТС, как уже говорилось. Они там будут столько, сколько потребуется", – сказал он, подчеркнув, что точных сроков их пребывания в Венесуэле нет.
Хиль добавил: "Это все будет зависеть (от их работы). Наверняка, прибудут новые миссии, но все это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности".
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео в ближайшее время решит,какие меры примет Вашингтон в отношении Москвы в связи с ее поддержкой Каракаса.
Напомним, в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".
Ранее провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии". Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, при этом они не занимаются внутренними проблемами страны.
В свою очередь высокопоставленный венесуэльский чиновник рассказал СМИ, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.
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