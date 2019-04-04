Россия может отправить в Венесуэлу больше военных

В МИД Венесуэлы заявили, что российские военные миссии будут находится в стране длительный период времени

Фото: twitter.com/FedericoBlackB..

Россия может отправить в Венесуэлу больше военных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5ec/ee5/5ca5ecee5f61b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5ec/ee5/5ca5ecee5f61b.jpg 2019-04-04T14:41:00+03:00 Другие страны В МИД Венесуэлы заявили, что российские военные миссии будут находится в стране длительный период времени

Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль не исключил прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

"Группа военных специалистов находится в рамках наших соглашений и контрактов по ВТС, как уже говорилось. Они там будут столько, сколько потребуется", – сказал он, подчеркнув, что точных сроков их пребывания в Венесуэле нет.

Хиль добавил: "Это все будет зависеть (от их работы). Наверняка, прибудут новые миссии, но все это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео в ближайшее время решит,какие меры примет Вашингтон в отношении Москвы в связи с ее поддержкой Каракаса.

Напомним, в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

Ранее провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии". Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, при этом они не занимаются внутренними проблемами страны.

В свою очередь высокопоставленный венесуэльский чиновник рассказал СМИ, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

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