Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Россия может отправить в Венесуэлу больше военных

Сегодня, 14:41

В МИД Венесуэлы заявили, что российские военные миссии будут находится в стране длительный период времени

Фото: twitter.com/FedericoBlackB.
Фото: twitter.com/FedericoBlackB..
Россия может отправить в Венесуэлу больше военных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5ec/ee5/5ca5ecee5f61b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5ec/ee5/5ca5ecee5f61b.jpg Другие страны В МИД Венесуэлы заявили, что российские военные миссии будут находится в стране длительный период времени

Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль не исключил прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

"Группа военных специалистов находится в рамках наших соглашений и контрактов по ВТС, как уже говорилось. Они там будут столько, сколько потребуется", – сказал он, подчеркнув, что точных сроков их пребывания в Венесуэле нет.

Хиль добавил: "Это все будет зависеть (от их работы). Наверняка, прибудут новые миссии, но все это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео в ближайшее время решит,какие меры примет Вашингтон в отношении Москвы в связи с ее поддержкой Каракаса.

Напомним, в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности". 

Ранее провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии". Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, при этом они не занимаются внутренними проблемами страны.

В свою очередь высокопоставленный венесуэльский чиновник рассказал СМИ, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, Венесуэла, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Россия может отправить в Венесуэлу больше военных". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приход США или расстрел Гуайдо – как разрешится конфликт в Венесуэле

Сегодня, 12:07

По словам эксперта, кризис в Венесуэле закончится не так, как все ожидают

В Венесуэле суд начал уголовный процесс против Гуайдо

Сегодня, 06:25

Ранее он был лишен парламентской неприкосновенности

США разместили гуманитарную помощь для Венесуэлы на острове Кюрасао

Вчера, 21:16

В МИД РФ призвали власти Кюрасао не допускать "использования территории острова в качестве опорного пункта для очередной западной авантюры"

США подготовили план помощи Венесуэле после ухода Мадуро: появились детали

Вчера, 19:03

Администрация Трампа подготовила план восстановления экономики Венесуэлы, который получил название "День 2"

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

В НКРЭКУ рассказали, что будет с ночным тарифом на свет

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Неформатные жены знаменитостей. Фото

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Мужчина сгорел заживо: не сказал жене пароль от мобильного
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги