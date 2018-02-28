"Россия находится на ложной стороне истории": в США назвали ответственного за химатаки в Сирии

Россия нарушила свои обязательства как гаранта уничтожения запасов химического оружия в Сирии, считают в Вашингтоне

Представитель от США на конференции по разоружению в швейцарской Женеве Роберт Вуд 28 февраля заявил, что Россия нарушила свои обязательства как гаранта уничтожения запасов химического оружия в Сирии и не смогла предотвратить использование этого оружия правительством президента Сирии Башара Асада.

"Россия находится на ложной стороне истории об использовании химического оружия в Сирии", – сказал Вуд.

Такой комментарий американский посланник сделал незадолго до того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции ООН по разоружению в Женеве, заявил, что Сирия ликвидировала свои запасы химического оружия и поставила их под международный контроль.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна рассмотрит возможность присоединения к авиаударам США в Сирии в случае доказательства фактов применения войсками сирийского диктатора Башара Асада химического оружия против гражданского населения.

Как сообщалось, что в Восточной Гуте произошла химическая атака. Как сообщает Сирийско-американское медицинское общество – НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, – в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – по всей видимости, хлором.

В центре мониторинга нарушений прав человека, базирующемся в Британии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут. Они также подтверждают информацию о гибели ребенка.

Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России.