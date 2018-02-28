"Россия находится на ложной стороне истории": в США назвали ответственного за химатаки в Сирии

Сегодня, 18:29

Россия нарушила свои обязательства как гаранта уничтожения запасов химического оружия в Сирии, считают в Вашингтоне

После химической атаки. Фото: AFP
После химической атаки. Фото: AFP

Представитель от США на конференции по разоружению в швейцарской Женеве Роберт Вуд 28 февраля заявил, что Россия нарушила свои обязательства как гаранта уничтожения запасов химического оружия в Сирии и не смогла предотвратить использование этого оружия правительством президента Сирии Башара Асада.

"Россия находится на ложной стороне истории об использовании химического оружия в Сирии", – сказал Вуд.

Такой комментарий американский посланник сделал незадолго до того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции ООН по разоружению в Женеве, заявил, что Сирия ликвидировала свои запасы химического оружия и поставила их под международный контроль.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна рассмотрит возможность присоединения к авиаударам США в Сирии в случае доказательства фактов применения войсками сирийского диктатора Башара Асада химического оружия против гражданского населения.

Как сообщалось, что в Восточной Гуте произошла химическая атака. Как сообщает Сирийско-американское медицинское общество – НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, – в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – по всей видимости, хлором.

В центре мониторинга нарушений прав человека, базирующемся в Британии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут. Они также подтверждают информацию о гибели ребенка.

Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России.
Россия, Сирия, США, химическое оружие
Источник:

Радио "Свобода"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В Сирии мирные жители второй день не могут воспользоваться перемирием

Сегодня, 17:25

Население Гуты снова не смогло воспользоваться гуманитарной паузой

Россия

Джозеф Вотел. Фото: newsader.com

Москва в Сирии играет роль "поджигателя и пожарного" – доклад американского генерала

Сегодня, 14:13

Присутствие России в Сирии сделало Москву долгосрочным игроком в этом регионе
Загрузка...

Россия

Владимир Путин. Фото: Getty

Кокаиновый скандал с посольством РФ еще раз указал на слабое место Путина - Bloomberg View

Сегодня, 12:58

Президент РФ хочет казаться принципиальным соперником Запада, а не боссом преступной группировки

Другие страны

Истребителя пятого поколения Су-57. Кадр: Youtube

Стало известно, как Россия испытывает новое оружие в Сирии - СМИ

Сегодня, 12:19

Москва пытается превратить Ближний Восток в новый полигон

Бизнес

Фото: AFP

Западные СМИ рассказали, почему ЧВК "Вагнера" рвалась к месторождениям нефти в Сирии

Сегодня, 11:02

Разгром российских наемников связали с бизнесом "повара Путина"

Другие страны

Фото: AFP

В ООН жалуются, что людей в Гуте не могут эвакуировать в больницы

Вчера, 16:54

Совет Безопасности требует прекращения боевых действий на 30 дней

Другие страны

Фото: AFP

В Гуте продолжаются обстрелы, несмотря на перемирие

Вчера, 13:25

Уже в первые несколько часов перемирия начали происходить обстрелы

Другие страны

Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson

Джонсон сделал заявление по участию Великобритании в военной операции против Асада

Вчера, 12:43

Великобритания входит в международную коалицию под руководством США, которая участвует в воздушных ударах по целям "Исламского государства"

Другие страны

Фото: AFP

В сирийской Гуте ввели гуманитарное перемирие

Вчера, 12:25

Режим тишины будет введен ежедневно с 9:00 до 14:00

Другие страны

Владимир Путин, фото AFP

Путин распорядился ввести "гуманитарную паузу" в Восточной Гуте в Сирии

26 Февраля, 17:19

В Восточной Гуте с 27 февраля с 9:00 до 14:00 по местному времени ежедневно будет действовать "гуманитарная пауза"
Загрузка...