Крушение МН-17 на Донбассе: Австралия и Нидерланды впервые обсудили вопрос с Россией
Три стороны впервые обсуждали ответственность Кремля за крушение рейса MH17 под Грабово
Между Нидерландами, Австралией и Россией состоялась первая встреча, на которой обсуждалась ответственность Кремля за крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на украинском Донбассе в 2014 году.
Как пишет NOS, об этом стало известно на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Австралии и Нидерландов Мэрис Пейн и Стефа Блока в Сиднее, при этом точная дата и место переговоров не сообщались. Ранее в этом отношении рассматривалась Вена.
"Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно", – заявил Блок.
Дипломаты также не сообщили о содержании процесса, сославшись на конфиденциальность, но заверили, что делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы.
О месте переговоров также не сообщили. Ранее в качестве вероятной локации рассматривалась Вена.
Напомним, что в прошлом году Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за ее роль в авиакатастрофе рейса MH17 под Грабово.
Также стало известно, что Россия подтвердила свое участие в переговорах, но обсуждать признание своей ответственности за случившееся Москва не планирует.
Кроме того, сообщалось, что Нидерланды и Австралия смогли установить с Россией дипломатические контакты для выяснения правовой ответственности Москвы по катастрофе Boeing MH17.
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