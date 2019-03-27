Крушение МН-17 на Донбассе: Австралия и Нидерланды впервые обсудили вопрос с Россией

Три стороны впервые обсуждали ответственность Кремля за крушение рейса MH17 под Грабово

Фото: AFP

Крушение МН-17 на Донбассе: Австралия и Нидерланды впервые обсудили вопрос с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b3d/631/5c9b3d6315606.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b3d/631/5c9b3d6315606.jpg 2019-03-27T11:08:00+02:00 Другие страны Три стороны впервые обсуждали ответственность Кремля за крушение рейса MH17 под Грабово

Между Нидерландами, Австралией и Россией состоялась первая встреча, на которой обсуждалась ответственность Кремля за крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на украинском Донбассе в 2014 году.

Как пишет NOS, об этом стало известно на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Австралии и Нидерландов Мэрис Пейн и Стефа Блока в Сиднее, при этом точная дата и место переговоров не сообщались. Ранее в этом отношении рассматривалась Вена.

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"Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно", – заявил Блок.

Дипломаты также не сообщили о содержании процесса, сославшись на конфиденциальность, но заверили, что делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы.

О месте переговоров также не сообщили. Ранее в качестве вероятной локации рассматривалась Вена.

Напомним, что в прошлом году Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за ее роль в авиакатастрофе рейса MH17 под Грабово.

Также стало известно, что Россия подтвердила свое участие в переговорах, но обсуждать признание своей ответственности за случившееся Москва не планирует.

Кроме того, сообщалось, что Нидерланды и Австралия смогли установить с Россией дипломатические контакты для выяснения правовой ответственности Москвы по катастрофе Boeing MH17.

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