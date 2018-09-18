Россия обвинила Израиль в крушении Ил-20: появилась реакция Иерусалима

Посольство Израиля в России не комментирует инцидент с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии вечером 17 сентября. Об этом заявил представитель посольства.

"Мы не комментируем этот случай", - сказал представитель посольства.

Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что РФ расценила действия Израиля, из-за которых был сбит российский военный самолет Ил-20 как враждебные и оставляет за собой право на ответные действия.

Конашенков также заявил, что российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля.

Конашенков также отметил, что о планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. "По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", – добавил он.

Отметим, США отрицают свою причастность к крушению российского Ил-20 в Сирии.