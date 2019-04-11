Россия платит злом на добро: наглость РФ "открыла глаза" Лукашенко
Российские ограничения на импорт белорусской сельхозпродукции вывели белорусского президента из себя
Решение российских властей закрыть свой рынок для белорусских товаров несет характер санкций, считает президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее предупредил РФ, что она может потерять эту страну в качестве своего единственного союзника на западном направлении
"Когда получил перечень вопросов, меня что удивляет: в последнее время (может, СМИ врут, может специалисты докладывают мне кривую информацию) я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси", — сказал он на совещании с экономическим блоком правительства 11 апреля.
Лукашенко напомнил о том, что Россия сама находится под западными санкциями и, осуждая их, сама "подобным оружием воюет против ближайших своих союзников", а также о том, что РФ регулярно закрывает белорусские сельскохозяйственные предприятия.
"Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда, каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", — сказал президент.
Президент добавил, что его страна должна поступать аналогично в отношении России, и поручил вице-премьер-министру по вопросам агропромышленного комплекса и экспорт продуктов питания "разобраться" в сложившейся ситуации.
"То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - резюмировал белорусский президент.
Напомним, что это уже не первый конфликт Москвы и Минска за последнее время – ранее Лукашенко возмутился идеей поглощения его страны Россией под видом "глубокой интеграции".
В то же время, по его словам, Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.
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