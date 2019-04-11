Россия платит злом на добро: наглость РФ "открыла глаза" Лукашенко

Российские ограничения на импорт белорусской сельхозпродукции вывели белорусского президента из себя

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Решение российских властей закрыть свой рынок для белорусских товаров несет характер санкций, считает президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее предупредил РФ, что она может потерять эту страну в качестве своего единственного союзника на западном направлении

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"Когда получил перечень вопросов, меня что удивляет: в последнее время (может, СМИ врут, может специалисты докладывают мне кривую информацию) я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси", — сказал он на совещании с экономическим блоком правительства 11 апреля.

Лукашенко напомнил о том, что Россия сама находится под западными санкциями и, осуждая их, сама "подобным оружием воюет против ближайших своих союзников", а также о том, что РФ регулярно закрывает белорусские сельскохозяйственные предприятия.

"Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда, каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", — сказал президент.

Президент добавил, что его страна должна поступать аналогично в отношении России, и поручил вице-премьер-министру по вопросам агропромышленного комплекса и экспорт продуктов питания "разобраться" в сложившейся ситуации.

"То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - резюмировал белорусский президент.

Напомним, что это уже не первый конфликт Москвы и Минска за последнее время – ранее Лукашенко возмутился идеей поглощения его страны Россией под видом "глубокой интеграции".

В то же время, по его словам, Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

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