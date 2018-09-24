Россия попробует "ослепить" ВВС врагов Асада

Подавляться будут спутниковая навигация, бортовые радиолокационные системы и системы связи боевой авиации

В будущем для противодействия бомбардировкам позиций сирийской армии российские средства радиоэлектронной блокировки будут "глушить" все виды связи боевой авиации других стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых радиолокационных систем и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории", – заявил он.

Министр уверен, что такие действия удержат другие страны от поступков, которые угрожают российским военнослужащим.

Кроме того, Шойгу сообщил о намерении России оснастить сирийские командные пункты системами автоматического определения "свой-чужой", которые прежде поставлялись только российской армии.

Стоит отметить, что данные меры Кремль предпринимает на фоне крушения разведывательного самолета Ил-20, который на прошлой неделе был сбит сирийскими ПВО.

Кроме того, ранее стали известны имена российских солдат, погибших в результате крушения Ил-20.