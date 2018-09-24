Россия попробует "ослепить" ВВС врагов Асада

Сегодня, 14:49

Подавляться будут спутниковая навигация, бортовые радиолокационные системы и системы связи боевой авиации

Фото: AFP
Фото: AFP

В будущем для противодействия бомбардировкам позиций сирийской армии российские средства радиоэлектронной блокировки будут "глушить" все виды связи боевой авиации других стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых радиолокационных систем и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории", – заявил он.

Министр уверен, что такие действия удержат другие страны от поступков, которые угрожают российским военнослужащим.

Кроме того, Шойгу сообщил о намерении России оснастить сирийские командные пункты системами автоматического определения "свой-чужой", которые прежде поставлялись только российской армии.

Стоит отметить, что данные меры Кремль предпринимает на фоне крушения разведывательного самолета Ил-20, который на прошлой неделе был сбит сирийскими ПВО.

Кроме того, ранее стали известны имена российских солдат, погибших в результате крушения Ил-20.
Россия, Сирия, асад, пво, авиаудар
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Силы РФ нанесли 26 авиаударов по югу Сирии

24 Июня, 13:11

Информация о погибших в настоящее время отсутствует

Другие страны

Фото: AFP

В Израиле опубликовали видео авиаудара по военным объектам в Сирии

12 Июля, 11:36

Он послужил ответом на полеты сирийского беспилотника
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Совет Безопасности ООН обсудит российские авиаудары в Сирии

5 Сентября, 13:53

Провести встречу выразило желание "подавляющее большинство" стран-участниц Совбеза

Другие страны

Фото: gettyimages

Израиль предупредил США об авиаударе по Сирии - СМИ

9 Апреля, 17:42

Американская сторона была проинформирована о намерении ВВС Израиля нанести ракетный удар по базе Т-4 в Сирии, сообщают источники

Другие страны

Противостояние в Сирии продолжается. Фото: AFP

Авиаудар "неизвестных" сил в Сирии: у союзников Асада большие потери

18 Июня, 14:28

Командир проправительственных войск сообщил Reuters, что беспилотники, которые были "вероятно американскими", бомбили позиции иракской группировки, а также сирийские военные позиции

США

Фото: AFP

США специально нанесли удар в Сирии там, где не было русских - военный аналитик

15 Апреля, 01:18

Рик Франкона отметил, что в Москве осознавали высокую вероятность удара и успели эвакуировать своих солдат
Загрузка...