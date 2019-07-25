Россия поставила Турции первую часть компонентов С-400

30 самолетов перевезли детали российской зенитно-ракетной системы на военную базу в Анкаре

Пусковые установки C-400. Фото: REUTERS/Vitaly Nevar.

Россия завершила первую часть поставок Турции деталей для системы зенитно-ракетной системы С-400.

Как передает Daily Sabah, 25 июля Министерство национальной обороны Турции отчиталось о получении 30 самолетов, которые доставили на военную базу в Анкаре компоненты первой партии российской системы ПРО.

Источники в министерстве утверждают, что вторую партию также доставят ​в Анкару.

При этом, несмотря на резкую реакцию США на турецко-российскую военную сделку, Анкары и Вашингтона продолжают переговоры по ракетной системе Raytheon Patriot.

Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Несмотря на это, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган озвучил намерение Анкары завершить развертывание поставляемых Россией систем ПВО С-400 к апрелю 2020 года. А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил зеркальным ответом, если Вашингтон решит ввести санкции.

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