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Россия поставит Индии С-400: в Дели озвучили детали сделки

17 июля, 14:47

Поставки российских зенитно-ракетных систем должны быть полностью завершены к апрелю 2023 года

Зенитно-ракетный комплекс C-400. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Зенитно-ракетный комплекс C-400. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

Индийские власти ожидают, что поставки зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" из России будут полностью завершены к апрелю 2023 года.

Об этом заявил первый замминистра обороны Индии Шрипад Наик, выступая в нижней палате парламента 17 июля.

"5 октября 2018 года был подписан контракт на поставку Индии С-400 из России. Поставки, вероятно, завершатся к апрелю 2023 года", – цитирует Наика порта ANI.

В прошлом году Москва подписала с Нью-Дели соглашение о продаже пяти установок С-400. Общая стоимость сделки составила 5,43 миллиарда долларов. Таким образом, после РФ, Турции и Китая Индия станет четвертой страной в мире, вооруженной этими ЗРС.

Напомним, что после заключения индийско-российского договора президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон непременно отреагирует на такой шаг Нью-Дели.

После этого в Госдепе США напомнили, что подобные сделки противоречат закону "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и могут повлечь наложение санкций. В этой связи американские дипломаты обратились к своим союзникам и партнерам с просьбой не проводить транзакции с Россией.

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Тег Россия, Индия, ракетный комплекс, с-400, зенитная установка

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