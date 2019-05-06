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Россия продолжает авиаудары по мирным целям в Сирии: известно о новых жертвах

6 мая, 15:54

Активисты уличили российские войска в бомбардировках мирных поселков в Идлибе

Несмотря на обеспокоенность ООН атаками подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду и российских вооруженных сил на населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, они продолжили свое наступление.

Ссылаясь на информацию организации "Управление гражданской обороны", еще известной как "Белые каски", турецкое агентство Anadolu пишет, что только за последние сутки жертвами бомбардировок и обстрелов стали десять мирных жителей, включая четырех женщин и двух детей.

Атаки пришли на пару десятков деревень в провинциях Хама и Идлиб, где "Белые каски" продолжают поисково-спасательные работы.

В сирийское оппозиции утверждают, что авиаудары по населенным пунктам Руб-у аль Джуз и Шинан совершила российская авиация.

В целом же за последние четыре дня в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли не менее 59 мирных жителей.

Напомним, что согласно последнему опросу "Левада-центра", большинство россиян – 55% – хотят, чтобы президент Владимир Путин вывел российские войска из Сирии. Больше всего опасений у респондентов вызывает то, что Сирия может стать "новым Афганистаном".


Также мы уже писали, что в США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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Тег Сирия, асад, гражданская война, война в сирии, ИГИЛ, армия России

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