Россия продолжает наносить авиаудары по Сирии: гибнут мирные жители

За последние два дня погибли по меньшей мере восемь человек

фото: The White Helmets.

22 мирных жителя погибли в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает спасательная группа The White Helmets в своем Twitter.

От воздушных атак сирийских и российских военных самолетов в северном регионе Идлиб за последние два дня погибли по меньшей мере восемь человек, а в субботу в различных районах провинции убили 11 человек.

Организация также сообщила, что три человека, в том числе один ребенок, убиты в результате воздушных налетов в городе Кафарья на востоке Идлиба.

Напомним, мы писали, что сложившая политическая ситуация вокруг конфликта в Сирии говорит о том, что в скором времени Башар Асад будет устранен от власти. И смену президента готовит Россия, которая фактически получила контроль над страной. Ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте. Очаг сопротивления Асаду в Идлибе пользуется поддержкой Турции, и наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия.

Кроме того, недавно мощный взрыв прогремел в сирийском городе Африн. В воздух взлетел припаркованный в центре города автомобиль. Погибли 11 человек, еще 35 были ранены. Из-за разлива топлива из бака вспыхнул пожар. Улицу, на которой произошел теракт, затянуло густым черным дымом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия продолжает наносить авиаудары по Сирии: гибнут мирные жители". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"