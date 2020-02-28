"Если Турция перекроет Босфор, Россия продержится 5-10 дней": эксперт о ситуации в Сирии

Из-за конфликта с Анкарой в Идлибе Кремль может потерять влияние на Сирию

Россия не заинтересована в серьезной конфронтации с Турцией в Сирии, поскольку Анкара обладает очень сильными позициями в регионе.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов

"По поводу того, имеет ли Турция возможности воевать с Россией в Сирии. Да, если она сейчас объявит войну Сирии, если Эрдоган решит воевать полноценно. Тогда они будут иметь право использовать авиацию, все свои системы залпового огня, другую военную технику. Они развяжут себе руки. Ведь, сейчас официально Турция в Сирии – за исключением оговоренных блокпостов – не присутствует. У Турции граница рядом, им не нужно думать о снабжении. Они к этому готовились. У них одна из сильнейших на Ближнем Востоке армий", – отметил Михаил Жирохов.

В свою очередь, содержание большой военной группировки в Сирии для Москвы и в текущих условиях – головная боль, говорит эксперт.

"Если сейчас перекроется Босфор – все! Летать "Русланами", которые дорабатывают свой последний ресурс без украинской поддержки и каждый полет чуть ли не штучный, – нереально. Вся поддержка сейчас держится на нитке Севастополь-Латакия. Если Босфор сейчас перекрывают, то эта вся российская группировка без боеприпасов, без снабжения сможет продержаться пять-десять дней. И россияне просто потеряют Сирию", – утверждает Михаил Жирохов. В тренде В США троллят россиян: американский вертолет уничтожил танк "Армата" и БМП "Курганец"

При этом, по его словам, турки могут даже не перекрывать Босфор, а просто задерживать корабли для проверки груза.

"Так, как россияне поступали на Азовском море. А сейчас еще такой классный повод, как коронавирус. "Все – карантин, не доверяем, постойте месяц". И как России снабжать войска? Поэтому, думаю, не дойдет до столкновения. Россияне отступят, сделав так, чтобы Эрдоган не потерял лицо", – говорит военный эксперт.

Напомним, что в ночь на 28 февраля в сирийском Идлибе произошло очередное обострение – российская и сирийская авиация атаковали позиции турецких военных и сражающейся с режимом диктатора Башара Асада Сирийской свободной армии.

В результате авиаудара погибли 33 и были ранены 35 турецких солдат, в связи с чем советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешнеполитическим вопросам Месут Хакки пригрозил России "ужасной" местью.

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Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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