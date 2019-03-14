Россия снова бомбит Сирию: погибли мирные жители

Не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города, утверждают активисты

Фото: AFP

Россия снова бомбит Сирию: погибли мирные жители //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a1d/fe1/5c8a1dfe160ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a1d/fe1/5c8a1dfe160ed.jpg 2019-03-14T11:25:00+02:00 Другие страны Не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города, утверждают активисты

Российские бомбардировщики нанесли удар в сирийской провинции Идлиб, который находится в зоне деэскалации под контролем боевиков, связанных с группировкой "Аль-Каида".

По данным Сирийской обсерватории по правам человек, жертвами авианалета стали не менее 13 мирных жителей, включая шестерых детей, и еще порядка 60 пострадали.

Произошедший 13 марта обстрел правозащитники называют самым мощным за последние несколько месяцев, утверждая, что не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города.

В Обсерватории утверждают, что целью авиации была тюрьма, и в результате случившегося около восьми десятков заключенных смогли сбежать. В то же время, некоторые сирийские СМИ называют настоящей целью центральный банк.

Российское министерство обороны уже подтвердило факт авиаудара, заявив, что он был якобы нанесен по складу с вооружениями и боеприпасами и согласован с Турцией.

"По подтвержденной по нескольким каналам информации, накануне на указанный склад была боевиками доставлена крупная партия ударных беспилотных летательных аппаратов. Террористы планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу Хмеймим", – утверждают в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о гибели четырех российских военнослужащих на территории Сирии, среди которых был и полковник А. Омаров, который принимал активное участие в боевых действиях на территории.

В то же время, сообщалось о наступлении курдских войск на расположенный на границе с Ираком сирийский город Багуз, который считается "последним оплотом ИГИЛ" в стране

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия снова бомбит Сирию: погибли мирные жители". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.