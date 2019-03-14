Россия снова бомбит Сирию: погибли мирные жители
Не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города, утверждают активисты
Российские бомбардировщики нанесли удар в сирийской провинции Идлиб, который находится в зоне деэскалации под контролем боевиков, связанных с группировкой "Аль-Каида".
По данным Сирийской обсерватории по правам человек, жертвами авианалета стали не менее 13 мирных жителей, включая шестерых детей, и еще порядка 60 пострадали.
Произошедший 13 марта обстрел правозащитники называют самым мощным за последние несколько месяцев, утверждая, что не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города.
В Обсерватории утверждают, что целью авиации была тюрьма, и в результате случившегося около восьми десятков заключенных смогли сбежать. В то же время, некоторые сирийские СМИ называют настоящей целью центральный банк.
Российское министерство обороны уже подтвердило факт авиаудара, заявив, что он был якобы нанесен по складу с вооружениями и боеприпасами и согласован с Турцией.
"По подтвержденной по нескольким каналам информации, накануне на указанный склад была боевиками доставлена крупная партия ударных беспилотных летательных аппаратов. Террористы планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу Хмеймим", – утверждают в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно о гибели четырех российских военнослужащих на территории Сирии, среди которых был и полковник А. Омаров, который принимал активное участие в боевых действиях на территории.
В то же время, сообщалось о наступлении курдских войск на расположенный на границе с Ираком сирийский город Багуз, который считается "последним оплотом ИГИЛ" в стране
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